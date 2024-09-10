В цикле 9 коротких интервью с участниками креативных лабораторий: музыкантами оркестра и хора, композиторами-резидентами и танцовщиками труппы, каждый из которых делится процессом создания музыки, демонстрируя редкие техники звукоизвлечения и нетрадиционные музыкальные приемы и инструменты. Клипы снимались еще до закрытия Дома Радио на реставрацию (которая закончится лишь в 2026 году!), так что муз-ликбез задокументирован в декорациях исторических интерьеров «Санкт-Петербургского Благородного собрания».
10 сентября в сообществе musicAeterna ВКонтакте вышел первый выпуск проекта «musicAeterna: практики», приуроченного к 20-летию коллектива под руководством дирижёра Теодора Курентзиса. Проект состоит из 9 клипов, каждый из которых посвящён конкретным участникам творческой лаборатории и их индивидуальному опыту. Интервью будут опубликованы эксклюзивно в сообществе musicAeterna ВКонтакте.
Первый эпизод цикла включает выступление контратенора Андрея Немзера, солиста хора musicAeterna. В ролике артист делится особенностями своего редкого типа голоса и исполняет фрагмент арии Erbarme dich, mein Gott из «Страстей по Матфею» Баха, демонстрируя возможности контратенора.
Как рассказали Собака.ru в пресс-службе musicAeterna, следующие ролики представят композитора-резидента Егора Ананко, который расскажет об экспериментальном музыкальном инструменте Decode silence, созданном в Лаборатории экспериментального звука. Этот прибор переводит электромагнитные сигналы в звуки, которые можно услышать, и позволяет узнать, как звучат троллейбус, ноутбук или другие электрические устройства, а затем использовать сэмплы в саунд-дизайне и современной электронной музыке.
Пианистка musicAeterna Саша Листова продемонстрирует современные форматы исполнения, в том числе сыграет с помощью расширенной техники игры на рояле, которые часто используют в партитурах современные композиторы. Оказалось, что можно играть не только на клавишах, но и на струнах, которые находятся под крышкой рояля. В ход идут всё: отвертки, смычки, теннисные шары — в результате инструмент звучит абсолютно иначе.
Также в рамках цикла роликов хормейстер Виталий Полонский расскажет о нюансах работы с партитурами, скрипачка Елена Райс раскроет различия между барочной и современной скрипкой, сопрано Елена Гурченко расскажет об особенностях средневековой, классической и современной вокальной традиции, а артист танцевальной труппы Евгений Калачев разберет технику исполнения современных танцевальных элементов.
12+
Комментарии (0)