Пианистка musicAeterna Саша Листова продемонстрирует современные форматы исполнения, в том числе сыграет с помощью расширенной техники игры на рояле, которые часто используют в партитурах современные композиторы. Оказалось, что можно играть не только на клавишах, но и на струнах, которые находятся под крышкой рояля. В ход идут всё: отвертки, смычки, теннисные шары — в результате инструмент звучит абсолютно иначе.

Также в рамках цикла роликов хормейстер Виталий Полонский расскажет о нюансах работы с партитурами, скрипачка Елена Райс раскроет различия между барочной и современной скрипкой, сопрано Елена Гурченко расскажет об особенностях средневековой, классической и современной вокальной традиции, а артист танцевальной труппы Евгений Калачев разберет технику исполнения современных танцевальных элементов.

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