«Небесные бродяги» вернут в Петербург сад Хаяо Миядзаки

Новое общественное пространство откроется уже 5 июля — в зеленом уголке за стеной от города снова будет возможно увидеть любимых персонажей японской анимации. Труппа уличного театра «Небесные бродяги» обещает добавить новые артефакты и еще больше творчества — вырастят древо желаний и организуют кинопоказы. Вернутся фигурка зооморфного соседа Тоторо и расписные тарелки, сад наполнится синтоистскими символами. В ближайшие месяцы актеры театра планируют открыть выставку, посвященную Японии и Хаяо Миядзаки, которая будет подробнее рассказывать о лоре вселенной и героев анимаций. Для реализации всех наполеоновских планов команды не хватает, поэтому создатели проекта ищут художников, которые могут поучаствовать в создании сада. Пока известно, что на новом месте сад продолжит работать вплоть до сентября. Однако потом его судьба неясна.

«Мы ходим создать интерактивное пространство, в котором можно отдохнуть, а также интересно провести время. Мы принесем в сад настольные игры, иногда будем выносить проектор, чтобы показывать фильмы. Многие наши экспонаты можно будет потрогать, а некоторые, например шляпу Софи из мультфильма «Ходячий замок» (6+), даже надеть. У нас будут двигающиеся чернушки из мультфильма «Унесенные призраками» (12+) и еще много интересного», – рассказал режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков изданию «Петербургский дневник».

В планах у «Небесных бродяг» также восстановит благотворительный букинистический магазин «Ходячий замок».