Том Йорк, Mirele и возвращение Иры Смелой aka Tatarka: главная новая музыка начала мая

Патриарха джаза Камаси Вашингтон собирает внушительный эклектичный набор музыкантов на новом альбоме «Fearless Movement», Том Йорк держит Radiohead на паузе, но возвращается к сольному творчеству, Cream Soda, Saluki, Locked Club и Kito Jempere вспоминают Диму Нова, «Самое большое простое число» призывают всех танцевать под свежие ремиксы, а Катя IOWA признается, что любит кусаться. Составляем плейлист на длинные выходные — вторые майские!
Kamasi Washington — «Fearless Movement»
На новом альбоме мультиинструменталиста и патриарха джаза Камаси Вашингтона собрался внушительный и эклектичный набор участников — в саппорт-списке рэпер из Лос-Анджелеса D Smoke, легенда фанка Джордж Клинтон, André 3000, бас-гитарист Thundercat и другие.
В каком-то роде это танцевальный альбом, хотя и не в традиционном для электронной музыки смысле слова: «Танец — это движение и самовыражение, и в каком-то смысле то же самое, что и музыка — передача своего духа через тело. Именно к этому подталкивает этот альбом».
Thom Yorke — «Confidenza»
Выпустив два альбома вместе со своей супергруппой The Smile и все еще держа Radiohead на паузе, Том Йорк вновь вернулся к сольным композициям. Его мини-альбом «Confidenza» стал саундтреком к одноименному драматическому фильму Даниэле Лукетти. Партитура включает элегическую «Knife Edge» и более медленную, оркестровую и полностью инструментальную композицию «Prize Giving».
Mirele — «Мрак привет»
Шестой альбом певицы Евы Гурари — самый личный и тяжелый для нее автопортрет. Название «Мрак привет» (пунктуация оригинала) отсылает не только к строчке из песни The Sound of Silence дуэта Simon & Garfunkel, но и надписи, которую Ева сделала в 15 лет на потолке своей комнаты. В тот период, по признанию певицы, у нее началась затяжная депрессия, ставшая сквозной темой альбома.
Внутри — 16 композиций и целая смесь жанров: гиперпоп, гэридж, синтвейв, драм-н-бейс, хип-хоп. Помогали Mirele Илья Гадаев из Cream Soda, Dvrst, Biicla, Lipelis, Zarya и Jane Air — вместе с группой певица записала трек «Пятно».
«РЭЙВ ЛЕГЕНДЫ»
Трибьют-альбом посвящен Диме Нова, Роману Свиргунову (Golden8oi), Аристарху Ухтомскому (Olddoji) и Георгию Киселеву, трагически погибшим в марте 2023 года.
Cream Soda, Saluki, Locked Club, Tim Aminov, Kito Jempere и другие соратники и друзья музыкантов собрали более 20 треков, анрелизов и ремиксов, которые не успели доделать с Димой, Ромой и Аристархом: например, демку из проекта «The Neft» и трек «Снова 18», написанный ко дню рождения Новы в 2021 году.
«Самое большое простое число» — «Не говори никому»
Самая веселая и умная инди-группа страны выпустила альбом ремиксов на шесть треков (и один реворк), которые зазвучали по-новому благодаря Cable Toy, Pioneerball, Lipelis, Infernalbunny, Святому источнику, Маше Тернаевой и Антону Кубикову.
Обложки для «Инопланетян», «Ничего больше нет» и других треков придумал художник Саша Браулов. Персонажи — компиляция ощущений художника от композиций релиза.
ANNA — «Роза ветров»
На своем новом мини-альбоме экс-солистка Cream Soda Анна Романовская отошла от электронного звучания в сторону инди- и поп-рока, записанного с живым бэндом. Каждая композиция становится музыкальным отражением стихий огня, воды, земли и воздуха, а заглавная «Роза ветров» аккумулирует в себе весь предыдущий опыт певицы.
ГАФТ и Эмелевская — «Птичка»
Болезненная breakup song от дерзкой рэп-артистки Эмелевской и тревожных рокеров ГАФТ. Музыкальный продакшн от Masha Hima (она же познакомила артистов на дружеской тусовке) и Ивана Хохлова, в чьем послужном списке работа с Быдлоциклом. Текст — сумма травмирующих несложившихся отношений и болезненных расставаний, которая поддержит в сложные периоды жизни, а музыка — как если бы «Пыялу» спел Мукка.
Tatarka — Dumb
Ира Смелая вернулась с новым релизом — запоминающимся клауд-рэпом на английском и татарском (визитная карточка!) языках. Декодируем смыслы: это история коварной принцессы, которая находит своего миллионера и, наконец, может чувствовать себя глупой и счастливой. Но если он умрет, она не прольет ни слезинки, а просто найдет другого.
IOWA — «Кусь»
Новая песня группы IOWA — простой и светлый трек-игрунчик о чувствах и «любви еще на 1000 лет». Рекомендовано к прослушиванию всем, кто тоже кусается от переизбытка чувств.
18+
Комментарии (0)