Том Йорк, Mirele и возвращение Иры Смелой aka Tatarka: главная новая музыка начала мая

Kamasi Washington — «Fearless Movement»

На новом альбоме мультиинструменталиста и патриарха джаза Камаси Вашингтона собрался внушительный и эклектичный набор участников — в саппорт-списке рэпер из Лос-Анджелеса D Smoke, легенда фанка Джордж Клинтон, André 3000, бас-гитарист Thundercat и другие.

В каком-то роде это танцевальный альбом, хотя и не в традиционном для электронной музыки смысле слова: «Танец — это движение и самовыражение, и в каком-то смысле то же самое, что и музыка — передача своего духа через тело. Именно к этому подталкивает этот альбом».