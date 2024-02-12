Первая часть «Vultures» Канье Уэста, Sia и совершенно другая Бейонсе: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Суперпродюсер Джек Антонофф собирает саундтрек к сериалу о жизни Кристиана Диора вместе с Ланой Дель Рей, Ником Кейвом и The 1975, певица Сюзанна и Никита Каменский фантазируют на тему постапокалипсиса, любви и ретрофутуризма, Dead Blonde показывает мастер-класс по Slavic bimbо, а Антоха МС готовится выпустить танц-фанк-регги-джаз альбом. «Собака.ru» рассказывает о новых релизах прошедших семи дней — традиционно в понедельник, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Kanye West & Ty Dolla Sign's — «Vultures 1»
Новая «Римская империя» Канье Уэста — монументальная работа «Vultures», которая будет поделена на три части. Как и в случае с «Donda», релиз пережил множество задержек, правок в треках, был несколько раз презентован вживую и столько же — отменен. По сути, с момента выхода лид-сингла «Vultures» 22 ноября никто не знал, когда и в каком виде альбом появится где-либо в сети. За это время Канье успел возродить из пепла Гошу Рубчинского, который возглавил дизайн-команду Yeezy, привлечь к кампейну мерча актера Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в «Слове пацана», выпустить инновационнные, по его мнению, YZY Pad в виде носков, пересобрать стиль своей жены Бьянки Цензори в сторону slavic bimbo и запустить музыкальную карьеру старшей дочери Норт Уэст.
Последнее, по нашему скромному мнению, его главное достижение: 10-летняя Miss Miss Westie еще покажет всему миру, когда вырастет! А планы у нее грандиозные: «Я собираюсь создавать произведения искусства, которые буду продавать. Кроме того, однажды хочу заполучить Yeezy и Skims и стать владелицей бизнеса».
Мы уже большие фанаты!
«Vultures» — совместный проект Уэста и рэпера Ty Dolla Sign, сына музыканта Тайрона Гриффина-старшего из фанк-группы Lakeside. И Канье, и Ty начинали в средине 2000-х, но если первый перевернул представление о рэпе, второй предпочитал оставаться в тени, хотя в свое время написал множество текстов, в том числе для Криса Брауна и Рианны.
Стилистически разноплановый «Vultures 1» местами звучит как продолжение «Donda» («Back to Me»), где-то использует почти рокерские барабаны («Hoodrat») и искаженные дисторшеном абстракции в духе Death Grips («Paperwork»). А трек «Burn» и вовсе отсылает к «колледжевской» трилогии «The College Dropout»/ «Late Registration»/«Graduation». «Но здесь больше хороших идей, чем в его раздутом и несфокусированном предшественнике, начиная с присутствия Ty Dolla Sign, который лучше вокалист, чем Уэст», — резюмирует Алексис Петридис из The Guardian.
Beyoncé — «Texas Hold ’Em», «16 Carriages»
Бейонсе пауз не берет: в сентябре певица завершила мировой и первый за пять лет тур в поддержку альбома «Renaissance» (43 концерта в течение пяти месяцев!), а уже через полгода выпускает новую пластинку.
Во втором акте трилогии — «Act II» выйдет 29 марта — Бейонсе переходит на сторону кантри (да, мы сами не можем в это поверить!): с отсылками к «Maybelline» Чака Берри и фильму «Париж, Техас» Вима Вендерса. Надеемся, обращение к одному из исконно американских жанров принесет певице заветную и главную статуэтку «Грэмми»: за 24 года своей карьеры самая номинированная артистка в истории премии (88 номинаций!) ни разу не становилась автором «Альбома года».
Sia & Kylie Minogue — «Dance Alone»
Уже 3 мая певица Sia выпустит «Reasonable Woman» — свой десятый студийный альбом и первую поп-пластинку со времен «This Is Acting» 2016 года. Не без сюрпризов: внутри нас ждут совместные композиции с Чакой Хан, Тиеррой Уэк, Labrinth, Пэрис Хилтон (да-да!) и Кайли Миноуг, получившей «Грэмми»-2024 за лучшую дэнс-поп-запись «Padam Padam».
«Dance Alone» первый дуэт поп-див с тех пор, как они вместе работали над альбомом Миноуг «Kiss Me Once» (2014). Это блаженный гимн свободе и самоуважению: «Я не боюсь, я знаю, что со мной все будет хорошо, ты ничего не сможешь сказать. Я просто хочу танцевать одна, я никогда не вернусь домой».
The 1975 — «Now Is the Hour»
Суперпродюсер Джек Антонофф собирает саундтрек к сериалу «New Look: Революция стиля» о жизни Кристиана Диора в Париже после Второй мировой войны — тот стартует на Apple TV+ с 14 февраля. Выходец из группы FUN., записавшей нестареющий гимн молодости «We Are Young» («Грэмми» за лучшую песню 2013 года!), ответственен также за пластинку «Melodrama» Lorde и все последние альбомы Тейлор Свифт.
Под его кураторством музыку для сериала пишут Лана Дель Рей, Ник Кейв, Florence+the Machine и инди-рокеры из Англии The 1975. Они переосмыслили песню «Now Is the Hour», сочиненную Клементом Скоттом, Дороти Стюарт и Маэвом Кахихау в 1913 году и ставшую одним из главных хитов Бинга Кросби в 1940-х.
Сюзанна и Nikita Kamenskiy — «Аффекты»
Это первый полноценный совместный релиз Сюзанны и Никиты Каменского — саундпродюсера и мужа певицы, который создавал звук на всех ее последних альбомах. «Предыдущие работы мы делали как сольное творчество Сюзанны. Рады, что именно этот релиз объединил две концепции: звук Никиты Каменского и звук Сюзанны».
15-трековый «Аффекты» — смесь трип-хопа, блюза и драм-н-бейса. В альбоме музыканты фантазируют на тему постапокалипсиса, любви и ретрофутуризма. Внутри есть и песня «Мне» на стихи Марины Цветаевой, и «Вампир» на текст основоположника декаданса Шарля Бодлера. Вкупе это альбом, который отправляет подальше от повседневности — в мечтательный и, порой, экзистенциальный мир с его противоречиями и даже паранойей.
Dead Blonde — «Снег растаял на плечах»
Наша истинная slavic bimbo до того, как это стало мейнстримом, поет обо всем злободневном (хоть трек и посвящен 1990-м): очередях на «Щелкунчик», домострое, белоснежном автопроме, «не ОПГ, а просто группировочке» (привет, «Словe пацана»!).
Архангелогородка уже давно обитает в Петербурге, где вместе со своим мужем GSPD пишет ностальгические песни в стилистике недавнего прошлого: «Все кажется заманчивым и романтичным, пока ты сам не проживешь определенный опыт в конкретных условиях. А зумеры заинтересовались музыкой 1980-1990-х, потому что сейчас, в эпоху кальянного рэпа, это звучит внезапно свежо и необычно». И это нравится аудитории: за месяц у трека «Снег растаял на плечах» более 10 миллионов прослушиваний на стримингах, а еще он попал в чарты нескольких стран.
Антоха МС — «Брехня»
От ребячества Антохи МС не осталось и следа — разве что о нем напоминает обманчивое название чуть наивной композиции о любви и том, как приятно улизнуть с тем самым человеком от всего мира. Построенный на ритмических синтезаторах-колокольчиках космический прифанкованный ретровейв похож на «Ренессанс» Ивана Дорна. Новым звучанием Антоха МС задает вектор своего следующего полноформатного альбома «Шик мола», который выйдет 16 февраля. Музыкант замешал инструменты и жгучую энергетику: на этот раз танцевальный фанк, регги и джаз подкреплены мыслями о ценностях и прожитом опыте.
Женя Любич — «Случайный поворот»
Это саундтрек к сериалу «Саша и Питер», который стартует на Premier в День всех влюбленных. «Случайный поворот» был написан за сутки: во время прогулки от Гороховой улицы до Васильевского острова, на Дворцовом мосту, в кафе, куда Женя заходила по пути. Эта ритмика движения стала важной составляющей песни, аранжировка которой балансирует между авторской акустикой и современной поп-музыкой. Короткая версия легкой и жизнеутверждающей композиции будет открывать каждую серию ромкома с Аглаей Тарасовой в главной роли, а на титрах она прозвучит целиком. Также в саундтрек к проекту вошли и другие песни Любич — «Бродский», «Галактика» и «Лето».
Гамлет Мовсисян — «Меня здесь уже нет»
В 2010-х петербуржец Гамлет Мовсисян делал инди-рок в группе «Комната105». Теперь музыкант ушел в сольное плавание и выпустил альбом «Меня здесь уже нет». Пластинка писалась на рубеже 2022 и 2023 годов в крайне тяжелом эмоциональном состоянии как автора, так мира, окружающего его: во время бесконечных переездов, в самолетах и частично — в палате больницы. Весь материал для альбома Гамлет записывал и сводил самостоятельно — вплоть до вокальных дорожек на диктофон мобильного телефона: «Цели и задачи сделать альбом не было. Писал просто потому, что не мог не писать. Это очень помогало. Возможно, материал получился чересчур откровенным, местами даже агрессивным. Итог: мне чертовски нравится результат. Надеюсь, понравится и вам».
Feduk — «Космос»
Свой 32-й день рождения музыкант отметил релизом первого в этом году трека. «Космос» — прогрессив-поп с романтическим мифологизированным текстом и постоянно меняющимся инструменталом, за который отвечает продюсер Osa. Очень в духе Федора, для которого лирические баллады о любви стали важной составляющей его музыкального ДНК.
«прыгай киска» и DJ Stonik1917 — «Dance All Night»
Если вы провели понедельник в слегка помятом состоянии, значит, в воскресенье были «Dance All Night» — и мы вас за это не осуждаем! Для поднятия духа перед следующими вылазками в ночной город включаем новый трек человека-мультипроекта Петара Мартича, возродившего в 2023 году свое, пожалуй, главное детище «прыгай киска». Записанный вместе с Батерсом (DJ Stonik1917) он точно поможет «разорвать танцпол до натоптышей»!
18+
Комментарии (0)