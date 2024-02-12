Первая часть «Vultures» Канье Уэста, Sia и совершенно другая Бейонсе: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Kanye West & Ty Dolla Sign's — «Vultures 1»

Новая «Римская империя» Канье Уэста — монументальная работа «Vultures», которая будет поделена на три части. Как и в случае с «Donda», релиз пережил множество задержек, правок в треках, был несколько раз презентован вживую и столько же — отменен. По сути, с момента выхода лид-сингла «Vultures» 22 ноября никто не знал, когда и в каком виде альбом появится где-либо в сети. За это время Канье успел возродить из пепла Гошу Рубчинского, который возглавил дизайн-команду Yeezy, привлечь к кампейну мерча актера Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в «Слове пацана», выпустить инновационнные, по его мнению, YZY Pad в виде носков, пересобрать стиль своей жены Бьянки Цензори в сторону slavic bimbo и запустить музыкальную карьеру старшей дочери Норт Уэст.

Последнее, по нашему скромному мнению, его главное достижение: 10-летняя Miss Miss Westie еще покажет всему миру, когда вырастет! А планы у нее грандиозные: «Я собираюсь создавать произведения искусства, которые буду продавать. Кроме того, однажды хочу заполучить Yeezy и Skims и стать владелицей бизнеса».

Мы уже большие фанаты!