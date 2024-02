Первая часть «Vultures» Канье Уэста, Sia и совершенно другая Бейонсе: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

The 1975 — «Now Is the Hour»

Суперпродюсер Джек Антонофф собирает саундтрек к сериалу «New Look: Революция стиля» о жизни Кристиана Диора в Париже после Второй мировой войны — тот стартует на Apple TV+ с 14 февраля. Выходец из группы FUN., записавшей нестареющий гимн молодости «We Are Young» («Грэмми» за лучшую песню 2013 года!), ответственен также за пластинку «Melodrama» Lorde и все последние альбомы Тейлор Свифт.

Под его кураторством музыку для сериала пишут Лана Дель Рей, Ник Кейв, Florence+the Machine и инди-рокеры из Англии The 1975. Они переосмыслили песню «Now Is the Hour», сочиненную Клементом Скоттом, Дороти Стюарт и Маэвом Кахихау в 1913 году и ставшую одним из главных хитов Бинга Кросби в 1940-х.