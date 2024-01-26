Премьера на «Собака.ru»: Гамлет Мовсисян выпустил клип на песню «Улыбаться»

Специально для «Собака.ru»:

Мы решили сделать клип спонтанно. Мне хотелось использовать эстетику старых пост-панк клипов, сделанных на коленке, но при этом внедрить некую ироничную сторону в духе современных саундклауд-исполнителей. В итоге референсом для меня выступил момент из фильма «Дом, который построил Джек» Ларса Фон Триера, где главный герой перелистывает таблички со своими негативными психическими качествами и выбрасывает их в сторону. Зацепившись за это, я подумал, что будет комично находиться в андеграундных и неочевидных питерских локациях и — цитирую слова из припева Гамлета — «улыбаться, танцевать, смеяться».

Очень люблю индастриал. Канонерский остров стал отправной точкой, далее различные локации, в том числе Апраксин двор — что-то вроде балабановского Петербурга. У Гамлета тоже такая атмосферная квартира на Васильевском острове и старый мерседес нулевых, который вы видите в клипе. Сюжет крутится вокруг одного дня с персонажем в таком сюрреалистичном посыле, где ты не понимаешь, правда это или тревожный сон — привет Линчу. Мне хотелось создать что-то без детальной подготовки, собрать из подручных средств, просто взять и сделать — как ранние клипы Lil Peep или Bones.