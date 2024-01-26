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Премьера на «Собака.ru»: Гамлет Мовсисян выпустил клип на песню «Улыбаться»

Немного балабановский Петербург с работами Ларса фон Триера и Дэвида Линча в качестве референсов снял режиссер Антон Рудзат. 

Песня «Улыбаться» — первый сингл с нового сольного альбома музыканта Гамлета Мовсисяна «Меня здесь уже нет», который выйдет 9 февраля на лейбле Anchor Lights. Пластинка писалась на рубеже 2022 и 2023 годов в крайне тяжелом эмоциональном состоянии как автора, так мира, окружающего его: во время бесконечных переездов, в самолетах и частично — в палате больницы. Весь материал для альбома Гамлет записывал и сводил самостоятельно — вплоть до записи вокальных дорожек на диктофон мобильного телефона.

Гамлет Мовсисян

Специально для «Собака.ru»:

Улыбаться и жить сейчас просто необходимо. Несмотря ни на что. Сегодня это чертовски важно.

Оператором и монтажером снятого в Петербурге клипа выступил Никита Чекиряу, режиссировал видео Антон Рудзат, ранее работавший с Kito Jempere и самим Гамлетом — в частности, он снимал обложки для его проекта «Комната105». Инди-рок-группа дебютировала летом 2017 года синглом «56К», осенью выпустила мини-альбом «Хроники одного сна», а в 2018 году презентовала последний на сегодняшний день релиз «Вы у меня украли море».

Антон Рудзат

Специально для «Собака.ru»:

Мы решили сделать клип спонтанно. Мне хотелось использовать эстетику старых пост-панк клипов, сделанных на коленке, но при этом внедрить некую ироничную сторону в духе современных саундклауд-исполнителей. В итоге референсом для меня выступил момент из фильма «Дом, который построил Джек» Ларса Фон Триера, где главный герой перелистывает таблички со своими негативными психическими качествами и выбрасывает их в сторону. Зацепившись за это, я подумал, что будет комично находиться в андеграундных и неочевидных питерских локациях и — цитирую слова из припева Гамлета — «улыбаться, танцевать, смеяться».

Очень люблю индастриал. Канонерский остров стал отправной точкой, далее различные локации, в том числе Апраксин двор — что-то вроде балабановского Петербурга. У Гамлета тоже такая атмосферная квартира на Васильевском острове и старый мерседес нулевых, который вы видите в клипе. Сюжет крутится вокруг одного дня с персонажем в таком сюрреалистичном посыле, где ты не понимаешь, правда это или тревожный сон — привет Линчу. Мне хотелось создать что-то без детальной подготовки, собрать из подручных средств, просто взять и сделать — как ранние клипы Lil Peep или Bones.

Фото на обложке предоставлено «Собака.ru» Гамлетом Мовсисяном.

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Люди:
Антон Рудзат, Гамлет Мовсисян

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