В ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения премии «Грэмми» — и без скандалов вновь не обошлось. Национальная Академия искусства и науки звукозаписи получает в свой адрес многолетние обвинения в предвзятом отношении к женщинам и чернокожим артистам, а также жалобы на непрозрачную систему голосования, которая, по мнению критиков, является несправедливой и неприемлемой. Музыкальный обозреватель Даша Гладких ретроспективно вспоминает наиболее громкие из заявлений.
За всю 66-летнюю историю «Грэмми» получала множество обвинений в свой адрес. Элвис Пресли был награжден лишь трижды, и каждый раз — за госпел, а не рок-н-ролл. В период существования The Beatles премии удостоились только два их релиза — «A Hard Day’s Night» (1964) и «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967). Современные рок-звезды Англии Arctic Monkeys были номинированы 9 раз, Oasis — дважды: обе группы ни разу не выиграли. И если британцы у Академии не в почете, то как насчет американцев? Увы, но и здесь только антипримеры: те же The Strokes, оказавшие в свое время большое влияние на Алекса Тернера (из песни «Star Treatment» слов не выкинешь: «I just wanted to be one of The Strokes»), взяли «Грэмми» лишь в 2021 году — за лучший рок-альбом «The New Abnormal».
Мадонна не получила ни одной статуэтки вплоть до 1991 года, тогда как Арета Франклин, Куинси Джонс, Рэй Чарльз и Стиви Уандер, напротив, годами доминировали в своих категориях. А пластинка Тони Беннета «MTV Unplugged» (1994) и вовсе стала альбомом года — при том, что в тот год ее не включил в свой топ-10 ни один крупный критик.
Однако один из самых громких скандалов случился в 2021 году. В центре внимания оказались анонимные экспертные комитеты, созданные в 1989 году с целью «устранить предвзятость в отношении артистов, пользующихся большей известностью, по сравнению с начинающими исполнителями и независимой музыкой». Члены комитета, выбранные академией, просматривают сформированные избирателями шорт-листы и сокращают их. Согласно официальным правилам «Грэмми», во всех категориях, кроме четырех лучших — альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель — члены комитета могут добавлять имена, изначально не выбранные избирателями. Для руководства «Грэмми» комитеты — это сдерживающий и уравновешивающий фактор, призванный сохранить целостность премии. Для артистов они — «неподотчетные звездные палаты», которые могут подмять под себя волю избирателей.
The Weeknd выступает во время шоу Pepsi Super Bowl на стадионе Raymond James, Флорида, 7 февраля 2021 года
Академия звукозаписи бойкотирует The Weeknd, The Weeknd бойкотирует «Грэмми»
К 2021 году канадский певец Эйбел Тесфае собрал увесистый багаж достижений, который, казалось, принесет ему триумф на предстоящей церемонии «Грэмми». В марте 2020-го вышел его четвертый номерной альбом «After Hours», который положил начало монументальной трилогии (третий и заключительный альбом может выйти уже в этом году) и, как показало время, подарил нам самую популярную песню за всю историю Spotify — «Blinding Lights», взявшую к середине января 2024 года 4 миллиарда стримов. Успех The Weeknd закрепил релизом сборника своих главных хитов «The Highlights»: выпущенный в феврале 2021-го, он дебютировал на второй строчке американского Billboard 200, что сделало компиляцию самым прибыльным сборником музыканта в чартах. В том же месяце Тесфае получил приглашение стать хедлайнером шоу Super Bowl: выступление в перерыве Суперкубка обошлось для него в 7 миллионов долларов и принесло три номинации на премию «Эмми». Но ни одной номинации на «Грэмми» так и не последовало.
Тогда возникли предположения, что выдвижению на премию помешали объявление о предстоящем выступлении на Суперкубке, а также путаница в вопросе о том, в какой категории «After Hours» должен быть представлен — поп или R&B. Издание Variety со ссылкой на собственные источники утверждало, что музыканта не включили в список номинантов из-за конфликта с руководством премии, причиной которого стало нежелание Эйбела отказаться от выступления на Суперкубке 8 февраля и поучаствовать только в церемонии вручения «Грэмми», которая была запланирована на 15 марта.
The Weeknd обвинил Академию звукозаписи в коррумпированности и отменил свое выступление на церемонии: «"Грэмми" по-прежнему коррумпирована. Вы обязаны обеспечить прозрачность для меня, моих поклонников и индустрии». Позже в интервью Billboard музыкант отметил: «Слушайте, лично мне уже все равно. У меня есть три "Грэмми", которые сейчас для меня ничего не значат. Это не то, чтобы «О, я хочу "Грэмми"!» Просто это случилось, и я готов попасть под огонь, лишь бы это больше никогда не повторилось. Я вообще не умею произносить речи. Забудьте о премиях».
Харви Мейсон-младший, на тот момент временный президент Академии звукозаписи, отреагировал на критику:
«Мы понимаем, что The Weeknd разочарован тем, что его не номинировали. Я был удивлен и могу понять, что он чувствует. Его музыка в этом году была великолепна, а его вклад в развитие музыкального сообщества и всего мира достоин всеобщего восхищения. К сожалению, каждый год количество номинаций меньше, чем количество достойных артистов. Но мы, как единственная музыкальная премия с голосованием равных, будем продолжать признавать и отмечать достижения в музыке, освещая множество удивительных артистов, составляющих наше мировое сообщество. Следует отметить, что голосование во всех категориях закончилось задолго до того, как было объявлено о выступлении The Weeknd на Суперкубке, поэтому оно никак не могло повлиять на процесс номинирования. Все номинанты «Грэмми» получили признание от голосовавших за их выдающиеся достижения, и мы поздравляем их всех».
Позже Академия звукозаписи объявила об упразднении частных комитетов по номинациям. Несмотря на это, The Weeknd заявил, что впредь не позволит своему звукозаписывающему лейблу представлять его работы на соискание «Грэмми».
Бейонсе, Джей-Зи и их дочь Блю Айви Картер на 60-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в Мэдисон Сквер Гарден, 2018 год
Джей-Зи заступается за Бейонсе: у певицы нет ни одного «Альбома года»
Бейонсе — самая номинированная артистка в истории «Грэмми»: за свою карьеру она 88 раз выдвигалась на премию и 32 раза получала статуэтки. Однако за 24 года она ни разу не становилась артистом, записавшим «Альбом года». В последний раз Бейонсе была номинирована на самую престижную награду премии в прошлом году за свой альбом «Renaissance» (2022), но проиграла Гарри Стайлсу. Тогда пластинка, получившая платиновый статус и всемирное признание музыкальных критиков (лучший альбом года по мнению The New York Times, Pitchfork и Rolling Stone!), взяла статуэтку в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом». Та же участь постигла и другие работы Бейонсе: «Lemonade» («Лучший альбом в жанре современной городской музыки»), «Beyoncé» («Лучший альбом с объемным звучанием»), «I Am... Sasha Fierce» («Лучший R&B альбом»).
В этом году Бейонсе не получила ни одной номинации на «Грэмми», однако специальной наградой был отмечен ее муж — рэпер Джей-Зи, который удостоился премии за «глобальное влияние» имени Доктора Дре (первым лауреатом, как ни странно, стал сам Доктор Дре). Он поднялся на сцену вместе со старшей дочкой Блу Айви, которая, к слову, тоже является лауреатом — в 2021 году она выиграла первый «Грэмми» за лучшее музыкальное видео «Brown Skin Girl». Бейонсе наблюдала за ними из зала.
По мнению Джея-Зи, музыка «очевидно субъективна» и «основана на мнениях». Тем не менее, Бейонсе уже давно пора получить награду за альбом года.
«Я просто хочу сказать, что мы хотим, чтобы вы все сделали правильно. Мы любим вас всех; мы любим вас всех; мы хотим, чтобы вы сделали это правильно или хотя бы приблизились к этому, и, конечно, это субъективно. Потому что это музыка, и она основана на мнении, но некоторые вещи… Я не хочу смущать эту юную леди [Бейонсе], но у нее больше «Грэмми», чем у всех, и она никогда не выигрывала альбом года, так что даже по вашим собственным показателям это не работает. Подумайте об этом: больше всех «Грэмми» и ни разу не выиграла альбом года. Это не работает. Некоторые из вас пойдут сегодня домой с ощущением, что их обокрали. Некоторые из вас могут быть ограблены, некоторые из вас не принадлежат к этой категории… Когда я нервничаю, я говорю правду.
Несмотря на это, мы должны продолжать появляться. Забудьте на секунду о «Грэмми», просто в жизни — пока моя дочь сидит и смотрит на меня, нервничая, — просто в жизни вы должны продолжать появляться. Ты должен продолжать появляться, пока тебе не дадут все те похвалы, которые, как ты считаешь, ты заслуживаешь, пока тебя не назовут «главным», пока тебя не назовут «гением», пока тебя не назовут «величайшим из всех времен». Чувствуете?»
«Грэмми» против рэперов
В 1989 году организаторы «Грэмми» объявили, что транслироваться в эфир будут только 16 лучших категорий — поэтому связанные с рэпом номинации на телеэкраны не попадут. За «Лучшее рэп-исполнение» тогда боролись DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince с треком «Parents Just Don't Understand», ставшие по итогу первыми обладателями «Грэмми» в данной номинации. Тем не менее, Уилл Смит, тот самый the Fresh Prince, объявил бойкот премии, назвав такое решение организаторов пощечиной в свой адрес. К нему присоединились и другие музыканты, в том числе Salt-N-Pepa и LL Cool J.
Хотя в следующем году «Грэмми» все же показала вручение награды, другие рэперы, такие как Jay-Z и Public Enemy, бойкотировали будущие шоу, поскольку считали, что Академия звукозаписи неуважительно относится к чернокожим артистам, отказываясь отдать рэпу и хип-хопу заслуженное признание.
Долгое время, с 2008 по 2021 год, единственным чернокожим артистом, получившим «Грэмми» за альбом года, был Херби Хэнкок — за трибьют Джони Митчеллу. Аналогичным образом обошли стороной релизы Фрэнка Оушена и Кендрика Ламара. На сегодняшний день последний (лауреат Пулитцеровской премии!) дважды отмечен как автор лучших рэп-альбомов — «Damn» в 2016 году и «Mr. Morale & the Big Steppers» в 2023-м, — но ни разу как исполнитель, записавший главную пластинку года.
Ники Минаж и will.i.am выступают на сцене во время 53-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», Лос-Анджелес, 2011 год
А у кого «Грэмми» нет вообще?
Ни одной золотой статуэтки не получили автор-исполнитель Брайан Макнайт, в копилке которого 17 номинаций, Снуп Догг и исландскаялегенда Бьорк (по 16 номинаций у каждого), кантри-музыканты Диркс Бентли (15) и Мартина Макбрайд (14), Кэти Перри (13), Busta Rhymes (12), SIA (9) и Ники Минаж (10) — в этом году она боролась за звание автора лучшего саундтрека с песней «Barbie World» к фильму «Барби», но проиграла «What Was I Made For?» Билли Айлиш. Тупак Шакур никогда не выигрывал премию, имея шесть номинаций, включая одну после своей смерти. «Грэмми» нет даже у Дайаны Росс. Ее первая из 13 номинаций была получена в 1964 году за песню «Baby Love», а с 1970 по 1982 год она номинировалась почти каждый год и ни разу не выиграла — лишь в 2012 году Академия звукозаписи отметила певицу наградой за жизненные достижения.
Тем не менее, «Грэмми» работает над ошибками. В 2023 году статуэтку за лучшую песню года забрала Бонни Рейтт с блюзовой композицией «Just Like That» (слышали ли вы ее год назад?) — в этой же категории за премию боролись «Break My Soul» Бейонсе, «As It Was» Гарри Стайлза, «Easy on Me» Адель, «Bad Habit» Стива Лейси и «All Too Well (10 Minute Version)» Тейлор Свифт. Год спустя, в 2024-м, на сцену за своим «Грэмми» вышла Майли Сайрус, чей трек «Flowers» полноправно можно назвать «Записью года». Альбом года — вновь у Тейлор Свифт, чья пластинка «Midnights» обошла в том числе «SOS» SZA. Но стоит ли упрекать Академию звукозаписи в очередном неуважении к чернокожим артистам, если на Тейлор в 2023-м поставили даже Time, назвав ее человеком года? Тем не менее, премия должна отражать в том числе запросы аудитории: возможно, в этом может помочь сотрудничество со стримингами.
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