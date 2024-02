За всю 66-летнюю историю «Грэмми» получала множество обвинений в свой адрес. Элвис Пресли был награжден лишь трижды, и каждый раз — за госпел, а не рок-н-ролл. В период существования The Beatles премии удостоились только два их релиза — «A Hard Day’s Night» (1964) и «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967). Современные рок-звезды Англии Arctic Monkeys были номинированы 9 раз, Oasis — дважды: обе группы ни разу не выиграли. И если британцы у Академии не в почете, то как насчет американцев? Увы, но и здесь только антипримеры: те же The Strokes, оказавшие в свое время большое влияние на Алекса Тернера (из песни «Star Treatment» слов не выкинешь: «I just wanted to be one of The Strokes»), взяли «Грэмми» лишь в 2021 году — за лучший рок-альбом «The New Abnormal».

Мадонна не получила ни одной статуэтки вплоть до 1991 года, тогда как Арета Франклин, Куинси Джонс, Рэй Чарльз и Стиви Уандер, напротив, годами доминировали в своих категориях. А пластинка Тони Беннета «MTV Unplugged» (1994) и вовсе стала альбомом года — при том, что в тот год ее не включил в свой топ-10 ни один крупный критик.

Однако один из самых громких скандалов случился в 2021 году. В центре внимания оказались анонимные экспертные комитеты, созданные в 1989 году с целью «устранить предвзятость в отношении артистов, пользующихся большей известностью, по сравнению с начинающими исполнителями и независимой музыкой». Члены комитета, выбранные академией, просматривают сформированные избирателями шорт-листы и сокращают их. Согласно официальным правилам «Грэмми», во всех категориях, кроме четырех лучших — альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель — члены комитета могут добавлять имена, изначально не выбранные избирателями. Для руководства «Грэмми» комитеты — это сдерживающий и уравновешивающий фактор, призванный сохранить целостность премии. Для артистов они — «неподотчетные звездные палаты», которые могут подмять под себя волю избирателей.