Сергей Горошко или Глеб Калюжный? Choose your fighter! Актеры снялись в клипах Ника Брусковского и Robbyl

До того как уйти в сольное плавание, Ник Брусковский солировал в Super Collection Orchestra — всего за два года подписанты музыкального лейбла Ивана Дорна «Мастерская» успели добраться до Faces&Laces, закрытых вечеринок Fred Perry, найти свою аудиторию без студийных записей и стать любимцами петербургской тусовки. Сейчас «оркестр» поставлен на паузу, а Брусковский выпускает уже четвертый самостоятельный релиз за год.

«Парламент» — телеспектакль и драма в двух действиях, выдержанная в жанрах медленного нью-диско и нью-вейва. Это композиция о переживаниях человека в социуме, взлетах и падениях, любви и дружбе, предательстве и смерти. В главных ролях Сергею Горошко составляют компанию Валерия Богданова и Александр Громыко, в за костюмы отвечает петербургский бренд «Ola Ola».