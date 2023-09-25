Сергей Горошко или Глеб Калюжный? Choose your fighter! Актеры снялись в клипах Ника Брусковского и Robbyl

Нью-вейв против синтвейва, звезда «Майора Грома» против звезды «Черной весны» (и, без тени стеснения, сентябрьской обложки «Собака.ru»!) — смотрим видеорелизы и выбираем. Choose your fighter!
До того как уйти в сольное плавание, Ник Брусковский солировал в Super Collection Orchestra — всего за два года подписанты музыкального лейбла Ивана Дорна «Мастерская» успели добраться до Faces&Laces, закрытых вечеринок Fred Perry, найти свою аудиторию без студийных записей и стать любимцами петербургской тусовки. Сейчас «оркестр» поставлен на паузу, а Брусковский выпускает уже четвертый самостоятельный релиз за год.
«Парламент» — телеспектакль и драма в двух действиях, выдержанная в жанрах медленного нью-диско и нью-вейва. Это композиция о переживаниях человека в социуме, взлетах и падениях, любви и дружбе, предательстве и смерти. В главных ролях Сергею Горошко составляют компанию Валерия Богданова и Александр Громыко, в за костюмы отвечает петербургский бренд «Ola Ola».
Robbyl — молодая певица, запустившая свою карьеру в мае 2023 года. Для нее «Мальчик» — второй сингл, который хорошо разошелся по фанатам ретро-вейв звука и русской поп-сцены. Теперь девушка заходит с «козырей», выпуская лав-стори с Глебом Калюжным в главной роли.
«На закате я исчезла со всех осей координат. Но не пропала — мои чувства не запереть в клетке. Несусь по нежным переливам музыки, чтобы оставить свой мягкий отпечаток на твоем плече. Изящными синтами, свежим звуком, вольными октавами и поэзией прибывающих волн. Если заблудился в этой современной пустыне бессмысленности — ты знаешь, как меня позвать», — так описывает свою музыку певица.
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