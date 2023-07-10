Здесь можно будет увидеть и услышать концерты с пространственным звуком, в рамках которых киномузыка композитора будет исполнена на акусмониуме — оркестре из почти полусотни громкоговорителей.
Выставка-концерт «Каравайчук. Оркестр громкоговорителей» — часть масштабного исследовательского проекта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», запущенного музыкантом и лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым и посвященного феномену советской киномузыки. Первым героем проекта в 2021 году стал Альфред Шнитке, вторая часть посвящена композитору Олегу Каравайчуку.
«В Советском союзе музыку для фильмов писали Шостакович и Прокофьев, Канчели и Губайдулина, Шнитке и Вайнберг. Нигде в мире композиторы такого высокого уровня не работали в кино. Для советских композиторов киномузыка стала самым свободным проявлением в искусстве: существуя официально, она могла не вписываться в каноны "социалистического реализма"», — отмечают в команде Новой сцены Александринского театра.
В рамках выставки-концерта на акусмониуме — оркестре из почти полусотни громкоговорителей — исполнят музыку из фильмов «Долгие проводы» и «Короткие встречи» Киры Муратовой, «Монолог», «Чужие письма» и «Драма из старинной жизни» Ильи Авербаха, «Городской романс» Петра Тодоровского, «Мама вышла замуж» и «Ксения, любимая жена Федора» Виталия Мельникова, а также «Летняя поездка к морю» Семена Арановича. Дирижером акусмониума выступит Илья Symphocat — исполнитель и композитор, работающий на стыке электроники, современной классической музыки и минимализма. Программа будет дополнена кадрами из известных и неизвестных фильмов и другими архивными документами.
О проекте «Три степени свободы»:
Феномен советской киномузыки в должной мере не проявлен и до конца не исследован. И есть большая вероятность, что музыка, написанная большими композиторами ХХ века, рано или поздно исчезнет навсегда — забудется в архивах вместе с фильмами, в которых она звучала.
Отделять музыку от кадра и соединять с вечностью — так можно сформулировать главную задачу этого проекта. Подавляющее её большинство никогда и нигде не издавалось, это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные на киностудиях, в государственных и частных архивах. Этой музыки нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире.
Но не менее важно и интересно исследовать путь художника. Как ограничения, запрет и несвобода порождали в нем большую свободу, как вынужденная поначалу работа в кино, казалось бы в прикладном и низком жанре, поддерживала и инициировала великие замыслы.
Концерты «Каравайчук. Оркестр громкоговорителей» в рамках проекта «Три степени свободы. Музыка > кино > СССР» пройдут 27 и 28 июля на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно найти здесь.
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