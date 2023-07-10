Олег Нестеров

О проекте «Три степени свободы»:

Феномен советской киномузыки в должной мере не проявлен и до конца не исследован. И есть большая вероятность, что музыка, написанная большими композиторами ХХ века, рано или поздно исчезнет навсегда — забудется в архивах вместе с фильмами, в которых она звучала.

Отделять музыку от кадра и соединять с вечностью — так можно сформулировать главную задачу этого проекта. Подавляющее её большинство никогда и нигде не издавалось, это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные на киностудиях, в государственных и частных архивах. Этой музыки нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире.

Но не менее важно и интересно исследовать путь художника. Как ограничения, запрет и несвобода порождали в нем большую свободу, как вынужденная поначалу работа в кино, казалось бы в прикладном и низком жанре, поддерживала и инициировала великие замыслы.