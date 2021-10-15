Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров запустил проект по популяризации советской киномузыки

Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров запустил проект «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР», нацеленный популяризировать советскую киномузыку. Задача проекта — «отделять музыку от кадра и соединять с вечностью».
Олег Нестеров
О проекте «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР»:
Советская киномузыка — мировой феномен. Шостакович, Прокофьев, Шнитке, Губайдулина, Вайнберг — нигде в мире композиторы такого уровня в кино не работали. При этом киномузыка в СССР часто являлась самым свободным проявлением в искусстве. Существуя официально, в то же время она могла не вписываться в каноны «социалистического реализма».
Этот феномен в должной мере не проявлен и до конца не исследован. И есть большая вероятность, что музыка, написанная большими композиторами ХХ века, рано или поздно исчезнет навсегда — забудется в архивах вместе с фильмами, в которых она звучала.
Отделять музыку от кадра и соединять с вечностью — так можно сформулировать главную задачу проекта. Найти раздельные магнитные фонограммы (без диалогов и шумов) в архивах киностудий и фондов, заглянуть в частные архивы, отреставрировать и сделать хороший ремастеринг. Подавляющее большинство этой музыки никогда и нигде не издавалось, ее нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире.
Проект «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР» рассчитан на несколько лет — с интервалами в год проект будет запускать программы, посвященные конкретным композиторам и их творчеству в советском кинематографе. Среди них — Олег Каравайчук, Мечислав Вайнберг, Софья Губайдулина, Гия Канчели, Николай Каретников, Дмитрий Шостакович.
Проект будет реализован в виде сайта, книги, музыкального сборника, экспозиции и образовательного курса на портале «Арзамас». Также в рамках проекта Нестеров проведет различные концерты, запланированы музыкальные релизы. Первая часть будет посвящена Альфреду Шнитке. В марте 2022 года выйдет двойной виниловый альбом с саундтреками композитора.
В рамках проекта также запущен Telegram-канал о феномене советской киномузыки, в котором Нестеров будет публиковать различные материалы.
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