Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров запустил проект по популяризации советской киномузыки

О проекте «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР»:

Советская киномузыка — мировой феномен. Шостакович, Прокофьев, Шнитке, Губайдулина, Вайнберг — нигде в мире композиторы такого уровня в кино не работали. При этом киномузыка в СССР часто являлась самым свободным проявлением в искусстве. Существуя официально, в то же время она могла не вписываться в каноны «социалистического реализма».

Этот феномен в должной мере не проявлен и до конца не исследован. И есть большая вероятность, что музыка, написанная большими композиторами ХХ века, рано или поздно исчезнет навсегда — забудется в архивах вместе с фильмами, в которых она звучала.

Отделять музыку от кадра и соединять с вечностью — так можно сформулировать главную задачу проекта. Найти раздельные магнитные фонограммы (без диалогов и шумов) в архивах киностудий и фондов, заглянуть в частные архивы, отреставрировать и сделать хороший ремастеринг. Подавляющее большинство этой музыки никогда и нигде не издавалось, ее нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире.