Олег Нестеров выпускает виниловую пластинку с музыкой Олега Каравайчука в рамках проекта «Три степени свободы»

«Выпускать винил сейчас — отдельная песня, и нет ни одного аргумента в пользу того, чтобы это делать. Кроме одного: эти 500 пластинок с музыкой гения неизбежно найдут себе тех, кто их давно ждет», — говорит лидер группы «Мегаполис».
Проект по популяризации советской киномузыки «Три степени свободы» был запущен лидеров группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым в 2021 году. Главная задача проекта — «отделять музыку от кадра и соединять с вечностью». Подавляющее большинство композиций, которые войдут в виниловый сборник, никогда и нигде не издавалось — это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные на киностудиях, в государственных и частных архивах. Первая часть проекта была посвящена Альфреду Шнитке, вторая отдаст дать композитору Олегу Каравайчуку.
Об Олеге Каравайчуке:
В девятилетнем возрасте он уже выступал на правительственных концертах и писал масштабные оратории. Вождь подарил ему белый рояль, Рихтер мог слушать его часами, Шостакович называл гением. Но потом он заскучал, вся музыка мира стала ему неинтересна, кроме той, что томилась у него внутри. А для нее путь на большую сцену был закрыт на долгие десятилетия. Каравайчук стал работать в кино (1953), пройдя путь от нормального советского кинокомпозитора до гения потока, работая с лучшими музыкантами страны и почти отказавшись от нот. Он оставался свободным и в СССР, и после, последние двадцать лет своей долгой жизни играя по понедельникам на императорском рояле в Эрмитаже.
Для реализации проекта, посвященного Каравайчуку, запущен сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru. «По сути это возможность предзаказа, и что важно, это будет самая честная цена, как у винодела в подвале. Что там будет дальше у продавцов — мне неведомо. Помимо пластинки будет и моя книга о Каравайчуке, которая выйдет в июле», — отмечает Нестеров. Релиз назначен на июнь, а 28 и 29 июля состоится аудио-визуальный перфоманс на Новой сцене Александринского театра.
«Этой музыки нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире. Но не менее важно и интересно сейчас исследовать путь художника. Как ограничения, запрет и несвобода порождали в нем большую свободу, как вынужденная поначалу работа в кино, казалось бы в прикладном и низком жанре, поддерживала и инициировала великие замыслы», — говорит Нестеров.
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