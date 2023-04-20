Олег Нестеров выпускает виниловую пластинку с музыкой Олега Каравайчука в рамках проекта «Три степени свободы»

Для реализации проекта, посвященного Каравайчуку, запущен сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru. «По сути это возможность предзаказа, и что важно, это будет самая честная цена, как у винодела в подвале. Что там будет дальше у продавцов — мне неведомо. Помимо пластинки будет и моя книга о Каравайчуке, которая выйдет в июле», — отмечает Нестеров. Релиз назначен на июнь, а 28 и 29 июля состоится аудио-визуальный перфоманс на Новой сцене Александринского театра.

«Этой музыки нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире. Но не менее важно и интересно сейчас исследовать путь художника. Как ограничения, запрет и несвобода порождали в нем большую свободу, как вынужденная поначалу работа в кино, казалось бы в прикладном и низком жанре, поддерживала и инициировала великие замыслы», — говорит Нестеров.