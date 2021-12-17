На «Ленфильме» исполнят сочинения Альфреда Шнитке в рамках мультимедийной выставки-концерта под кураторством Олега Нестерова

В первом павильоне киностудии «Ленфильм» пройдет специальный проект «SCHNITTKE LIVE (E+U). Оркестр громкоговорителей». Это мультимедийная выставка-концерт под кураторством лидера «Мегаполиса» Олега Нестерова, в рамках которого на многоканальной системе акусмониум исполнят музыку композитора Альфреда Шнитке.
Дирижерами «оркестра громкоговорителей» станут российские и зарубежные музыканты, каждый из которых исполнит свой пространственный вариант музыки Шнитке. Вечером 21 декабря за пульт акусмониума встанут композитор, художник и куратор международного фестиваля электронной пространственной музыки «Акусмониум» Антон Яхонтов (Patrick K.-H.), а также композитор эмбиентной и экспериментальной музыки и куратор лейбла Simphonic Silence Inside Илья Symphocat. 22 декабря на акусмониуеме сыграют Олег Нестеров и французский композитор Армандо Балис — один из ведущих представителей акусматической музыки сегодня. 23 декабря дирижером оркестра громкоговорителей выступит звукохудожник и конструктор музыкальных инструментов Борис Шершенков.
Олег Нестеров
О системе акусмониум и проекте «SCHNITTKE LIVE (E+U). Оркестр громкоговорителей»:
Как только появилась электронная музыка, ее создатели сразу захотели играть на концертах. Была одна проблема: любая музыка, существующая до этого, получала свое достойное пространственное воплощение. Симфонический оркестр со всеми своими сто пятьюдесятью источниками звука, всеми его инструментами, хоры в храмах и на холмах Грузии, джаз и даже рок с электрогитарами — там все равно были гитарные и басовые усилители, барабаны, источники звука, распределенные в пространстве, дающие объемную картину. А у электронщиков — стереопара. А в начале вообще моно. Звучало как приговор.
В радиостудии WDR в Кельне в 50-х Штокгаузен начал опыты с пространственным звуком, но настоящий праздник пришел в 70-е, когда Франсуа Бейль изобрел акусмониум и посадил на сцену оркестр громкоговорителей. Все они звучали с разной окраской, смотрели в разные стороны, были разной величины и мощности, всеми ими нужно было управлять через специальное устройство — акусмониум, фактически дирижировать. За эти годы акусматическое движение развивалось и ширилось, во многих европейских столицах появились свои акусмониумы, принципы нотации, приемы пространственного разделения звука.
Современный акусмониум состоит из расположенных по всему пространству зала полусотни громкоговорителей различных форм, размеров, частотных характеристик, микшера — помощью всего этого создается пространственное звуковое поле. В самих принципах акусматики заложены многослойные фактуры и варьированное эхо, которые Шнитке активно использовал в своей работе.
В 1970 году, в стенах Московской консерватории Альфред Шнитке сделал доклад на тему живого и мертвого в музыке. Он говорил о многоканальном звуке (квадофонии, октафонии и прочем) как о «величайшем открытии, которое принесло в звучащую материю живую игру музыкальным пространством и тем самым избавило ее от мертвенности одномерной звуковой дорожки».
Сочиняя Третью симфонию, рассчитанную на новый зал лейпцигского Гевандхауза, чудо акустики и техники того времени, Шнитке намеревался в полной мере использовать все его возможности: «…Кроме чрезвычайно выгодной естественной акустики — все микрофоны и динамики, установленные в стенах и на потолке. С помощью такой техники можно было бы создать любую движущуюся звуковую картину. Я представлял себе, что удастся реальное звучание оркестра на сцене сопоставить с записанным, пространственно статичное — с неким движущимся вихрем музыкальной фонограммы. Однако пока новая техника полностью не освоена, возможности зала не изучены, задуманный эффект остался нереализованным».
В пространстве первого павильона на «Ленфильме» мы и услышим движущийся вихрь оригинальных фонограмм, киномузыка Шнитке будет порождать академические произведения, а те, в свою очередь, вступят во взаимодействие с музыкой к фильмам, как это и бывало когда-то в работах композитора, называвшего «делом своей жизни преодоление разрыва между E и U» — серьезным и прикладным.
Проект «SCHNITTKE LIVE (E+U). Оркестр громкоговорителей» можно будет посетить с 21 по 23 декабря в первом съемочном павильоне киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте. Подробности можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров запустил проект «Три степени свободы. Музыка, кино, СССР», нацеленный популяризировать советскую киномузыку. Задача проекта — «отделять музыку от кадра и соединять с вечностью».
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