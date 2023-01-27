Николай Яковлев

Лидер группы «ГАФТ» — о клипе на песню «Ангел», специально для «Собака.ru»:

Самый важный кадр в клипе — в самом конце. Когда я ночью сижу и долго смотрю в окно. Так долго я ждал папу, ждал, что он все вернется, по знакомой дороге, со стоянки, а он не возвращался, а потом пришли люди, сказали так, что мне послышалось «железнодорожно-транспортное происшествие», у меня мозг часто слышит слова не так, как их говорят, но вот так я узнал, что мой папа погиб в ДТП, и песня — об этом. Мне страшно об этом говорить, наверное, потому, что это еще одна из стигм общества: не повторять это еще раз, не выносить, не проговаривать.

Помню как пришел в школу через пару дней после его смерти и классная руководительница такая: «У коли погиб папа». Максимально трагично. А мне хотелось, чтобы от меня просто отстали, я чувствовал себя каким-то не таким после этого, неправильным. Наверное, поэтому я хочу деньги с прослушиваний песни перевести в фонд против ДТП. Наверное, самое важное — что они помогают в реабилитации людям после ДТП и их родственникам.

Мне кажется, из-за этого я стал писать песни. «Пошел в люди». С папой мне все это совершенно не надо было, мне хватало папы, мамы, нашей семьи.