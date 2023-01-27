Это светлая лирическая композиция с налетом пост-панка, под которую, по мнению музыкантов, приятно ехать в электричке поздним вечером. Фронтмен «ГАФТ» Николай Яковлев посвятил ее своему папе, погибшему в ДТП, когда он был еще ребенком — поэтому доходы со стримингов композиции будут перечислены в Фонд против ДТП, помогающий как пострадавшим, так и их родственникам. «Собака.ru» представляет премьеру и дает слово самому Николаю рассказать о том, каким получился первый релиз группы в 2023 году.
Лидер группы «ГАФТ» — о клипе на песню «Ангел», специально для «Собака.ru»:
Самый важный кадр в клипе — в самом конце. Когда я ночью сижу и долго смотрю в окно. Так долго я ждал папу, ждал, что он все вернется, по знакомой дороге, со стоянки, а он не возвращался, а потом пришли люди, сказали так, что мне послышалось «железнодорожно-транспортное происшествие», у меня мозг часто слышит слова не так, как их говорят, но вот так я узнал, что мой папа погиб в ДТП, и песня — об этом. Мне страшно об этом говорить, наверное, потому, что это еще одна из стигм общества: не повторять это еще раз, не выносить, не проговаривать.
Помню как пришел в школу через пару дней после его смерти и классная руководительница такая: «У коли погиб папа». Максимально трагично. А мне хотелось, чтобы от меня просто отстали, я чувствовал себя каким-то не таким после этого, неправильным. Наверное, поэтому я хочу деньги с прослушиваний песни перевести в фонд против ДТП. Наверное, самое важное — что они помогают в реабилитации людям после ДТП и их родственникам.
Мне кажется, из-за этого я стал писать песни. «Пошел в люди». С папой мне все это совершенно не надо было, мне хватало папы, мамы, нашей семьи.
Николай Яковлев и группа «Макодзеба»
Для «ГАФТ» выпускать релизы в благотворительных целях — добрая традиция. В апреле 2022 года группа представила видео на песню «В пухе тополином» и запустила флешмоб #ищудомдругу, чтобы оказать поддержку петербургскому приюту «4 лапы» — благотворители, которые помогали ему, из-за приостановки работы в России перестали это делать. В декабре «ГАФТ» представили еще один релиз в поддержку приюта — трек «Собаки», записанный совместно с петербургским музыкантом «Папа». Позже, уже в коллаборации с группой «Свит Шот», музыканты выпустили клип «Дома хорошо» — не только в поддержку тех, кто остался без дома, но и в помощь благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни.
О благотворительности — специально для «Собака.ru»:
Мне хочется говорить о благотворительности, потому что после каждого релиза находится кто-нибудь, даже из близкого круга, кто скажет что-то вроде «Коля, это все здорово, но, может, уже хватит про благотворительность» или «Коля, люди не знают вашей музыки, они говорят: "А, это тот чувак, который любит псов"», или «Коля, может быть пора уже начать зарабатывать, а не тратиться на благотворительность». И из близкого круга это обиднее всего — я от такого заболеваю (натурально: сначала у меня кончаются силы, поднимается температура), потому что просто не могу понять, не могу вместить в свой мозг, как так можно воспринимать благотворительность. Как что-то временное? Ведь важней в самой благотворительности те самые возвращающиеся, ежемесячные, рекуррентные платежи. Сто рублей в месяц, несколько слов, напоминающих о важности, куда важней, чем одно огромное и хорошее дело, но раз в пять лет.
О работе с «ГАФТ» — специально для «Собака.ru»:
Коля очень пробивной, упертый, старательный, ему все время что-то надо от нас во время всей работы с треком. Он как Наруто, только из фильма «Брат», супербоец российской реальности — хочет спасти весь мир и всем помочь. Мы так не умеем. Группа «ГАФТ» в целом вся такая, бойкая — это круто.
Совершенно мажорная гармония у песни и сложный грустный текст, в этом есть большая ирония. Это одна из тех песен, которые лучше бы, конечно, не появлялись: очень жаль, что есть сила и поводы, которые позволяют их писать. Будет круто, если такие песни как эта и, например, наш «Аэроплан», действительно закончатся. Пусть даже в мажорной гармонии.
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