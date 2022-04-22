Как рассказал «Собака.ru» фронтмен группы Николай Яковлев, главную роль в клипе на песню «В пухе тополином» исполнил пес Тигра и другие подопечные петербургского приюта для животных «4 Лапы». В марте у приюта начались проблемы — благотворители, которые поддерживали его деятельность, из-за приостановки работы в России перестали это делать.

«Я решил помочь руками, временем и как обычно: песня — передаем доходы со стримингов, мерч делаем — тельняшки и значки, флэшмоб #ищудомдругу запустили — художники будут рисовать дома для бездомных животных», — рассказал Яковлев.

Саму песню «В пухе тополином» фронтмен группы «ГАФТ» написал, когда умерла его кошка. «Она тоже с улицы была, полжизни с ней прожил — дольше, чем с папой. Для меня это ужасная потеря была, так что песня получилась хорошая», — поделился музыкант.