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Музыка

Премьера на «Собака.ru»: группа «ГАФТ» выпустила клип в поддержку собак, оставшихся без хозяев

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Группа «ГАФТ» выпустила клип на песню «В пухе тополином» в поддержку собак, оставшихся без хозяев. Новым релизом музыканты запускают масштабную коллаборацию с петербургским приютом «4 Лапы» — «Собака.ru» представляет премьеру.

Как рассказал «Собака.ru» фронтмен группы Николай Яковлев, главную роль в клипе на песню «В пухе тополином» исполнил пес Тигра и другие подопечные петербургского приюта для животных «4 Лапы». В марте у приюта начались проблемы — благотворители, которые поддерживали его деятельность, из-за приостановки работы в России перестали это делать.

«Я решил помочь руками, временем и как обычно: песня — передаем доходы со стримингов, мерч делаем — тельняшки и значки, флэшмоб #ищудомдругу запустили — художники будут рисовать дома для бездомных животных», — рассказал Яковлев.

Саму песню «В пухе тополином» фронтмен группы «ГАФТ» написал, когда умерла его кошка. «Она тоже с улицы была, полжизни с ней прожил — дольше, чем с папой. Для меня это ужасная потеря была, так что песня получилась хорошая», — поделился музыкант.

Приют «4 Лапы» помогает домашним животным, оказавшимся в трудной ситуации. Это частный дом с территорией, где живет около 100 собак с непростыми судьбами. Заботится о животных хозяйка дома Наталья. Приют существует благодаря пожертвованиям. Всю информацию о нем, а также том, как поддержать деятельность, можно найти по ссылке

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