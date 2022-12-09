Премьера на «Собака.ru»: музыкант «Папа» и группа «ГАФТ» выпустили клип в поддержку приюта «4 лапы»

Петербургские музыканты кивают в сторону фильма «Мечтатели» и обращают внимание на простую истину: между человеком и собакой всегда должен стоять знак равенства.
Клип на песню «Собаки» — коллаборации двух петербургских музыкантов Димы Артемьева и Николая Яковлева — транслирует собачью страсть по лету, по прогулкам, любовь к хозяйке. Главную «человеческую» роль в видео исполнила постоянный волонтер приюта «4 лапы» Жанна Мороз: она, по признанию музыкантов, «игриво притягивает к себе глаз зрителей» и двух глупых псов Рэми и Али, борющихся за ее внимание.
Для фронтмена «ГАФТ» Николая Яковлева это уже не первая работа в поддержку петербургского приюта «4 лапы». В апреле 2022 года группа представила видео на песню «В пухе тополином» с псом Тигрой и другими подопечными в главных ролях и запустила флешмоб #ищудомдругу, чтобы оказать поддержку приюту — благотворители, которые поддерживали его деятельность, из-за приостановки работы в России перестали это делать. В ходе кампании музыканты передали «4 лапам» 33 тысячи рублей — средства, собранные со стримингов, от продажи мерча и билетов на весенние концерты группы.
«Нас с Колей познакомил Гребенщик после выступления «ГАФТ» на Sofar Sounds. Прекрасный и вдохновенный был вечер. Коля обнял меня своим большим сердцем, я восхитился его помощью приюту «4 лапы». И когда написал песню «Собаки», то с удовольствием позвал его спеть ее со мной. Я очень проникся возможностью помогать тогда, когда эмпатию вокруг помножили на ноль. Коля меня вдохновил, я взял себе четвертую кошку из приюта, придумал и срежиссировал клип в поддержку приюта», — говорит автор проекта «Папа» Дима Артемьев.
Фронтмен группы «ГАФТ» — специально для «Собака.ru»:
Проблемы, которые кажутся маленькими на фоне глобальной катастрофы, таковыми не являются. Все, с кем мы работаем, будь то приют на сто собак или фонд помощи хосписам «Вера», говорят о том, что сейчас им намного тяжелей работать. Уходят те, кто вкладывал деньги, уходят компании, которые давали, например, еду приюту — счастье, что сейчас собак поддерживают, например, столовые нескольких школ.
Я хочу сказать, что маленькие проблемы совсем не маленькие, — вообще они не маленькие! И мне кажется, что один раз помочь — это, простите, как поматросил и бросил. Мы же здесь, чтобы строить отношения, поддерживать друг друга всю нашу жизнь, объединяться нашими малыми и большими кругами: наши слушатели начинают донатить фондам, группы по Питеру в целом начинают давать больше концертов в поддержку благотворительных организаций — я считаю, останавливаться нельзя. Почему-то чем больше помогаешь — тем больше возвращается. Я не понимаю, как это работает, но группа «ГАФТ», которая зарабатывает 20 тысяч в месяц умудрилась в 2022 году отдать 65 тысяч на благотворительность. Для меня лично это самое большое достижение года.
Приют «4 Лапы» помогает домашним животным, оказавшимся в трудной ситуации. Это частный дом с территорией, где живет около 100 собак с непростыми судьбами. Заботится о животных хозяйка дома Наталья. Приют существует благодаря пожертвованиям. Всю информацию о нем, а также том, как поддержать деятельность, можно найти по ссылке.
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