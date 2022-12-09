Премьера на «Собака.ru»: музыкант «Папа» и группа «ГАФТ» выпустили клип в поддержку приюта «4 лапы»

Для фронтмена «ГАФТ» Николая Яковлева это уже не первая работа в поддержку петербургского приюта «4 лапы». В апреле 2022 года группа представила видео на песню «В пухе тополином» с псом Тигрой и другими подопечными в главных ролях и запустила флешмоб #ищудомдругу, чтобы оказать поддержку приюту — благотворители, которые поддерживали его деятельность, из-за приостановки работы в России перестали это делать. В ходе кампании музыканты передали «4 лапам» 33 тысячи рублей — средства, собранные со стримингов, от продажи мерча и билетов на весенние концерты группы.

«Нас с Колей познакомил Гребенщик после выступления «ГАФТ» на Sofar Sounds. Прекрасный и вдохновенный был вечер. Коля обнял меня своим большим сердцем, я восхитился его помощью приюту «4 лапы». И когда написал песню «Собаки», то с удовольствием позвал его спеть ее со мной. Я очень проникся возможностью помогать тогда, когда эмпатию вокруг помножили на ноль. Коля меня вдохновил, я взял себе четвертую кошку из приюта, придумал и срежиссировал клип в поддержку приюта», — говорит автор проекта «Папа» Дима Артемьев.