«ГАФТ» и «Свит Шот» выпустили клип «Дома хорошо» в поддержку тех, кто остался без дома

«Мы с ребятами встретили миллион новых годов вместе и миллион тусовок затусили. А в этом году этого не будет. Они почти все уехали. И это ужасно больно. Зато песня получилась хорошая. Она о том, как больно уехать и как страшно остаться — и это чудовищная дихотомия, разрывающая сердце. Мне кажется, получилось это передать, но как-то светло и с надеждой», — рассказал «Собака.ru» фронтмен группы «ГАФТ» Николай Яковлев.

Песня «Дома хорошо» не только в поддержку тех, кто остался без дома, но и в помощь благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни. «Мы решили поддержать в Новый год тех, у кого в новый год нет дома. Всего 100 человек — и мы закидываем 30 тысяч рублей «Ночлежке». Все просто и ничего нам с вами не стоит — так бывает разве? Только под Новый год», — поделился Яковлев. Подробности о том, как помочь организации, можно найти здесь.

Ранее, подводя итоги года и выпуская второе видео в поддержку петербургского приюта «4 лапы» совместно с музыкантом «Папа», фронтмен «ГАФТ» Николай Яковлев назвал личным самым большим достижением возможность помогать тем, кто в этом нуждается: «Я не понимаю, как это работает, но группа «ГАФТ», которая зарабатывает 20 тысяч в месяц, умудрилась в 2022 году отдать более 65 тысяч на благотворительность. Почему-то чем больше помогаешь — тем больше возвращается».

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