«Улетай»: послушайте последний совместный трек Cream Soda и Анны Романовской

«Трек был написан еще задолго до распада нашего с парнями привычного всем состава Cream Soda. Идея вокала пришла мне, когда мы ехали на концерт в Сочи. Я смотрела в окно на горы, покрытые деревьями бордовых, темно-зеленых и серых оттенков, и поймала эмоцию грусти, после которой мелодия в моей голове родилась сама собой», — рассказывает о треке 4NN4.

«Это невероятно чувственный трек и наша последняя работа, написанная совместно с Аней как участницей группы Cream Soda. Мы долго думали, что делать с треком, он лежал «в столе» продолжительное время, но в итоге решили показать его нашим слушателям уже в виде фита двух больших самостоятельных проектов», — говорят Дима Нова и Илья Гадаев.