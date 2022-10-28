«Улетай»: послушайте последний совместный трек Cream Soda и Анны Романовской

Это нео-нуарный микс поп-хауса и транс-рейва в сочетании с мелодичным вокалом, который теперь позиционируется как коллаборация дуэта и сольной исполнительницы 4NN4.
Наполненный реверберацией, арпеджированными синтезаторами и другими эффектами, трек «Улетай» вкупе с лирикой о расставании и начале нового пути драматичный и меланхоличный, вызывающий чувство ностальгии и светлой грусти. «Все, что не было, станет былью — все как в песнях о любви».
«Трек был написан еще задолго до распада нашего с парнями привычного всем состава Cream Soda. Идея вокала пришла мне, когда мы ехали на концерт в Сочи. Я смотрела в окно на горы, покрытые деревьями бордовых, темно-зеленых и серых оттенков, и поймала эмоцию грусти, после которой мелодия в моей голове родилась сама собой», — рассказывает о треке 4NN4.
«Это невероятно чувственный трек и наша последняя работа, написанная совместно с Аней как участницей группы Cream Soda. Мы долго думали, что делать с треком, он лежал «в столе» продолжительное время, но в итоге решили показать его нашим слушателям уже в виде фита двух больших самостоятельных проектов», — говорят Дима Нова и Илья Гадаев.
В этом году проект Cream Soda отметил 10-летие своего существования. В оригинальном составе музыканты известны своими хитами «Никаких больше вечеринок», «Розовый фламинго», «Сердце лед», вирусным кавером на песню группы Хлеб «Плачу на техно» и другими треками. Вместе они выпустили четыре альбома: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019) и «Интергалактик» (2020).
В декабре 2021 года Cream Soda выпустили фит с группой «Казускома» «Год тигра», после чего взяли длительную паузу. В феврале 2022-го Анна Романовская анонсировала запуск сольного проекта под псевдонимом 4NN4, а в августе Дима Нова и Илья Гадаев прервали молчание синглом «Метаискренность» — уже в обновленном составе.
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