Это «Метаискренность»: послушайте первый релиз Cream Soda после ухода Анны Романовской

«Песня получилось очень личной. Не секрет, что внутри нашей команды произошли значительные перемены, после чего мы взяли время, чтобы перевести дух и пойти дальше в другом векторе», — говорят Дима Нова и Илья Гадаев о релизе, который начинает следующий этап в истории Cream Soda. Его главная цель — поиск баланса между визуальным искусством и музыкой, изучение образов и звука будущего, а также попытка ответить на вопрос о том, каким будет рейв спустя десятки лет.

«Воображать, каким будет мир искусства через множество лет — от мемов и абстракций до 3D-метавселенных и практического использования нейросетей… Вот это новый этап жизни Cream Soda. В нем мы по-своему раскрываем нашу художественную сторону и заглядываем в будущее. Мы хотим, чтобы вы не просто удивились, а ****** [офигели]. Пристегните ремни: весной 2023 вас ожидает захватывающий аттракцион», — заявляют музыканты.