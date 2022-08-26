Это «Метаискренность»: послушайте первый релиз Cream Soda после ухода Анны Романовской

Cream Soda больше не трио? Дима Нова и Илья Гадаев выпустили первый релиз после ухода из проекта вокалистки Анны Романовской. Оправдывающий свое название трек «Метаискренность» полон рефлексии и будто обращается к конкретному слушателю: «Абьюз души, зачем дружить? Мы не дружим с головой».
«Песня получилось очень личной. Не секрет, что внутри нашей команды произошли значительные перемены, после чего мы взяли время, чтобы перевести дух и пойти дальше в другом векторе», — говорят Дима Нова и Илья Гадаев о релизе, который начинает следующий этап в истории Cream Soda. Его главная цель — поиск баланса между визуальным искусством и музыкой, изучение образов и звука будущего, а также попытка ответить на вопрос о том, каким будет рейв спустя десятки лет.
«Воображать, каким будет мир искусства через множество лет — от мемов и абстракций до 3D-метавселенных и практического использования нейросетей… Вот это новый этап жизни Cream Soda. В нем мы по-своему раскрываем нашу художественную сторону и заглядываем в будущее. Мы хотим, чтобы вы не просто удивились, а ****** [офигели]. Пристегните ремни: весной 2023 вас ожидает захватывающий аттракцион», — заявляют музыканты.
Вопрос о том, что представляет из себя проект Cream Soda теперь, остается открытым: об участнице группы, сменившей прежнюю Романовскую, Нова и Гадаев по-прежнему не распространяются. Ее имя неизвестно даже менеджменту проекта, а ее лицо всегда скрывается за маской — например, авторства арт-художника Дмитрия Шабалина, чьи работы скупают коллекционеры со всего мира.
Комментарий нового голоса Cream Soda о вышедшем треке, который есть в распоряжении редакции «Собака.ru» — такой же мета, как и его название: «Довольно-таки неплохо, очень приятно. Мне очень нравится, между прочим. Люди настроены на лучшее. Это я вам говорю. И все будет хорошо». Остается только гадать, насколько реальна девушка в маске из кристаллов — человек это или персонаж из новой вселенной Cream Soda?
Напомним, в апреле экс-вокалистка группы Cream Soda Анна Романовская выпустила дебютный сольный трек «Может быть». О расставании с «легким, возможно, даже подстрекательским флером разочарования». Однако «не так страшен черт, как его малюют» — послушайте прямо сейчас!
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