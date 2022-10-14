Музыканты выступают в несвойственном себе речитативе и делают акцент на ритм-секцию.
«Лето, лет, ле, л. Кончилось», — так подписали релиз музыканты. Традиционно мелодичный, вокал на новом сингле OQJAV ломанный и прерывающийся, а преобладающие в музыке группы синтезаторы уступают место ритм-секции — ударные здесь становятся ведущим инструментом.
Напомним, в сентябре вышел дебютный альбом трио «Дед, Игорь и Оглобля» — сайд-проекта 2/3 группы OQJAV Вадика Королева и Димы Шугайкина, которые объединились с Игорем Титовым из Мастерской Брусникина с целью добавить российской музыкальной сцене немного легендарности в 2019 году из-за начавшегося дождя.
Ранее OQJAV также выпустили клип на песню «Казачья» — фольклорное двухголосие а капелла «о любви и о покушениях на нее».
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