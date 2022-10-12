Что мы слушали в сентябре: новая Björk, мультвселенная Kid Cudi и 25-й «естественный» альбом «Аквариума»

«Аквариум» — «Дом всех святых»

«Дом всех святых» стал 25-й полноформатной — или, как называет такие работы лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, «естественной» — в дискографии группы. Потому что «"БГ" — это когда кричит душа, когда исповедь, когда бесконечная тьма, когда прощание», а «"Аквариум" — это когда мы часть друг друга, когда некому и не с кем расставаться, некому и не с кем прощаться».

Работа над пластинкой шла более двух лет, участие в записи принимали музыканты из разных концов планеты: грузинская группа «Мгзавреби», король укулеле Джо Браун, отцы-основатели рэгги Слай и Робби, любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс, шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон — и это далеко не весь список. Закончить «Дом всех святых» для Гребенщикова стало «личным крестовым походом»: «Если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам».