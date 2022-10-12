Что мы слушали в сентябре: новая Björk, мультвселенная Kid Cudi и 25-й «естественный» альбом «Аквариума»

От «терпкого флера 2007 года» на восьмой студийной пластинке петербуржцев Jane Air до «апогея сексуальности» в лице трио «Дед, Игорь и Оглобля» — музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает об этих и других релизах первого месяца осени.
«Аквариум» — «Дом всех святых»
«Дом всех святых» стал 25-й полноформатной — или, как называет такие работы лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, «естественной» — в дискографии группы. Потому что «"БГ" — это когда кричит душа, когда исповедь, когда бесконечная тьма, когда прощание», а «"Аквариум" — это когда мы часть друг друга, когда некому и не с кем расставаться, некому и не с кем прощаться».
Работа над пластинкой шла более двух лет, участие в записи принимали музыканты из разных концов планеты: грузинская группа «Мгзавреби», король укулеле Джо Браун, отцы-основатели рэгги Слай и Робби, любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс, шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон — и это далеко не весь список. Закончить «Дом всех святых» для Гребенщикова стало «личным крестовым походом»: «Если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам».
Björk — «Fossora»
В сравнении с предшественником — альбомом «Utopia» 2017 года — новая полноформатная работа Бьорк органична и просторна; это более земная, наполненная теплом и дыханием пластинка, нежели мечтательная. Здесь балом правит кларнет, который в отсутствии голоса превращает работу в монументальное неоакадемическое произведение. Написанный в пандемию (в период, когда Бьорк вернулась на родину), альбом представляет размышления певицы о своих предках, потомках и стране огня и льда, которая их связывает. Красной нитью сквозь него проходит тема потери матери: Хильдур Руна Хауксдоттир — хиппи-гомеопат, которая еще в детстве подтолкнула Бьорк к выходу на сцену — умерла в 2018 году после продолжительной болезни.
Kid Cudi — «Entergalactic»
Приступая к работе над восьмым полноформатным альбомом, Кид Кади поставил перед собой цель «сделать что-то иное» со своей музыкой — так послужной список рэпера пополнился не только новой пластинкой, но и первым совместным проектом с Netflix. Альбом-саундтрек —аудиальная версия мультипликационного сериала для взрослых «Entergalactic», или, наоборот, анимация — это лишь видеоряд, на протяжении 30 минут объясняющий, о чем каждая из его композиций. Сплавленный воедино, двойной проект Кади представляет юношескую историю любви, рассказанную через его музыку.
Добившись своей цели, рэпер взял перерыв: «На данный момент я закрываю главу Kid Cudi. Я хочу заняться телевизионными шоу, попробовать себя в написании сценариев для кинофильмов и проводить больше времени с дочерью».
«Дед, Игорь и Оглобля» — «И Александр, и Алексей»
«Легендарная группа, ВИА Гра в золотом составе, апогей сексуальности» «Дед, Игорь и Оглобля» выпустили дебютный альбом «И Александр, и Алексей» — мультижанровую пластинку, представляющую жизнь такой, какая она есть. Внутри 11-песенника — произведения в диапазоне от фанка до андеграунд-рэпа, состояния от юношеского пубертата до клинической депрессии. Это комедия на тонкого и трагедия на еще более тонкого слушателя, рожденная в четырехдневной импровизации в ближайшем подмосковье зимой прошлого года, но не успевший выйти в феврале 2022-го.
Формально это музыкальный проект «известных в узких кругах» Вадика Королева и Димы Шугайкина из группы OQJAV, которые объединились с Игорем Титовым из Мастерской Брусникина с целью добавить российской музыкальной сцене немного легендарности в 2019 году из-за начавшегося дождя.
Специально для «Собака.ru»:
Возраст — окостнение, известкование образа, чувств и собственных представлений о себе» (Лимонов). «Дед, Игорь и Оглобля» для меня в впервую очередь — успешная попытка выбраться из себя, из извести своей тыквы, сохраняя в этой вылазке (а скорее посредством этой вылазки!) себя настоящего. Обожаю Игоря и Диму, счастье делать эти легендарные песни с ними.
Jane Air — «Миелофон»
Основной концепт восьмого полноформатного альбома Jane Air выдержан в стиле альтернативного рока, уходя на поворотах в гранж и пост-панк, задевая «мятым крылом болида» экспериментальную электронику. К каждому треку музыканты находили индивидуальный подход — так, барабаны на каждую из композиций альбома писались в разных студиях Петербурга. Открывающая «Чиркаем спичками» — композиция о любви «с терпким флером 2007 года», трек «16 тонн» в стиле ретро-импрессионизма 80-х — «печальная зарисовка из клубной московской жизни», а заглавная песня нового альбома «Миелофон» — «с налетом гранжа, космической пыли и социофобии».
4NN4 — «Читается как Анна»
Умение прощать и уходить достойно, «говорить позитивно о негативном» и смотреть вперед в беззаботное будущее — главные постулаты дебютного мини-альбома экс-солистки Cream Soda Анны Романовской. Пока уже бывшие коллеги по проекту Дима Нова и Илья Гадаев обращаются к метаискренности и оставляют пасхалки, скрывая новую вокалистку за масками авторства арт-художника Дмитрия Шабалина (будем честны: никто не знает, существующий это человек или персонаж вымышленной вселенной музыкантов?), 4NN4 начинает новый путь с космическими интонациями. В прямом смысле. В интро релиза интегрированы реальные звуки запуска первого прототипа суборбитальной ракеты частной космической компании SR Space, лицом которого стала Романовская.
МС Сенечка — «Солнце»
На новом мини-альбоме самый позитивный рэпер страны вспоминает о теплой погоде, пропитывает атмосферой наступающей ночи и мечтами о свободе, делится впечатлениями от отдыха на тропическом курорте — джунгли, берег океана и шум прибоя, оказывающие «терапевтический эффект». Через некоторое время часть треков, вошедших в релиз, исчезнет со всех стриминговых площадок. Таким способом МС Сенечка по-новому интерпретирует забытый формат «дабплейтов» — мягких виниловых пластинок, существовавших в единственном экземпляре и пригодных для проигрывания всего несколько раз. Успейте услышать!
«Ankobo + Kaboo» — «Terrible Snooze»
На новом сингле этнофутуристическое трио, отметившееся выступлениями на Bosco Fresh Fest и Moscow Music Week, расширяют границы звучания и устремляется в альтернативу с элементами прог-рока и хип-хопа. Новую веху в сами музыканты обозначают как «nomadcore». На «Terrible Snooze» они экспериментируют с этникой и психоделом, создавая нейромистерию и отправляя в спиритическое путешествие. Работа с вокалом здесь становится более разнообразной и эзотеричной — в треке тягучие распевки сменяются речитативом, а шепот переходит в эмоциональный крик.
Ploho — «Не будем прощаться»
Злободневная в новых реалиях песня петербуржцев Ploho — первая весточка с грядущего полноформатного альбома «Когда душа спит», релиз которого ожидается 4 ноября. Повторяем, как мантру, с надеждой на будущее, вторя музыкантам: «Где бы вы ни находились, не будем прощаться».
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