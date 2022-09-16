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Послушайте дебютный альбом трио «Дед, Игорь и Оглобля» — сайд-проекта Вадика Королева и Димы Шугайкина из OQJAV

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«Легендарная группа, ВИА Гра в золотом составе, апогей сексуальности» «Дед, Игорь и Оглобля» выпустили дебютный альбом «И Александр, и Алексей» — мультижанровую пластинку, представляющую жизнь такой, какая она есть. Не без юмора и мистики вроде русалок, конечно — послушайте прямо сейчас!

Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями музыкантов. Автор Оля Хумпа

«Дед, Игорь и Оглобля — легендарная группа, ВИА Гра в золотом составе, апогей сексуальности. Вы не найдете ничего лучше, потому что вы и свое место в жизни найти не можете. Их музыка предустановленна во все winamp’ы и трогает всех: от друганов до мужиков, от матерей до дочерей», — так описывают участники трио сами себя. 

Формально «Дед, Игорь и Оглобля» — музыкальный проект «известных в узких кругах» Вадика Королева и Димы Шугайкина из группы OQJAV, которые объединились с Игорем Титовым из Мастерской Брусникина с целью добавить российской музыкальной сцене немного легендарности в 2019 году из-за начавшегося дождя.

«И Александр, и Алексей» — дебютный мультижанровый альбом, комедия на тонкого и трагедия на еще более тонкого слушателя, рожденная в четырехдневной импровизации в ближайшем подмосковье зимой прошлого года, но не успевший выйти в феврале 2022-го. Внутри 11-песенника — произведения в диапазоне от фанка до андеграунд-рэпа, состояния от юношеского пубертата до клинической депрессии. «Данное художественное произведение не имеет ничего общего с новой реальностью, в которой мы оказались», — отмечают участники трио.

Вадик Королев, Дима Шугайкин и Игорь Титов — о треке «Сет за 700»: «Стильный, танцевальный, электронный поп про бескорыстного, великодушного парня, который угощает соседний столик сетом настоек».

Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями музыкантов. Автор Оля Хумпа
Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями музыкантов. Автор Оля Хумпа
Изображение предоставлено «Собака.ru» представителями музыкантов. Автор Оля Хумпа

Альбом «И Александр, и Алексей» трио доступен на всех цифровых площадках.

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