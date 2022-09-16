Послушайте дебютный альбом трио «Дед, Игорь и Оглобля» — сайд-проекта Вадика Королева и Димы Шугайкина из OQJAV

«Дед, Игорь и Оглобля — легендарная группа, ВИА Гра в золотом составе, апогей сексуальности. Вы не найдете ничего лучше, потому что вы и свое место в жизни найти не можете. Их музыка предустановленна во все winamp’ы и трогает всех: от друганов до мужиков, от матерей до дочерей», — так описывают участники трио сами себя.

Формально «Дед, Игорь и Оглобля» — музыкальный проект «известных в узких кругах» Вадика Королева и Димы Шугайкина из группы OQJAV, которые объединились с Игорем Титовым из Мастерской Брусникина с целью добавить российской музыкальной сцене немного легендарности в 2019 году из-за начавшегося дождя.