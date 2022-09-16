Послушайте дебютный альбом трио «Дед, Игорь и Оглобля» — сайд-проекта Вадика Королева и Димы Шугайкина из OQJAV

«Легендарная группа, ВИА Гра в золотом составе, апогей сексуальности» «Дед, Игорь и Оглобля» выпустили дебютный альбом «И Александр, и Алексей» — мультижанровую пластинку, представляющую жизнь такой, какая она есть. Не без юмора и мистики вроде русалок, конечно — послушайте прямо сейчас!
«Дед, Игорь и Оглобля — легендарная группа, ВИА Гра в золотом составе, апогей сексуальности. Вы не найдете ничего лучше, потому что вы и свое место в жизни найти не можете. Их музыка предустановленна во все winamp’ы и трогает всех: от друганов до мужиков, от матерей до дочерей», — так описывают участники трио сами себя.
Формально «Дед, Игорь и Оглобля» — музыкальный проект «известных в узких кругах» Вадика Королева и Димы Шугайкина из группы OQJAV, которые объединились с Игорем Титовым из Мастерской Брусникина с целью добавить российской музыкальной сцене немного легендарности в 2019 году из-за начавшегося дождя.
«И Александр, и Алексей» — дебютный мультижанровый альбом, комедия на тонкого и трагедия на еще более тонкого слушателя, рожденная в четырехдневной импровизации в ближайшем подмосковье зимой прошлого года, но не успевший выйти в феврале 2022-го. Внутри 11-песенника — произведения в диапазоне от фанка до андеграунд-рэпа, состояния от юношеского пубертата до клинической депрессии. «Данное художественное произведение не имеет ничего общего с новой реальностью, в которой мы оказались», — отмечают участники трио.
Вадик Королев, Дима Шугайкин и Игорь Титов — о треке «Сет за 700»: «Стильный, танцевальный, электронный поп про бескорыстного, великодушного парня, который угощает соседний столик сетом настоек».
Альбом «И Александр, и Алексей» трио доступен на всех цифровых площадках.
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