По словам самого Гребенщикова, «это не альбом загадочного буквообразования "БГ", это именно "Аквариум"». «Потому что "БГ" — это когда кричит душа, когда исповедь, когда бесконечная тьма, когда прощание. "Аквариум" — это когда мы часть друг друга; когда некому и не с кем расставаться, некому и не с кем прощаться», — приводит «Афиша Daily» слова музыканта.

Борис Гребенщиков О том, каким получился альбом «Дом всех святых»: «Аквариум» это то, что дает жизнь свету и тьме; то, что играет в драму жизни, с восторгом подмигивая друг другу сквозь человеческую вуаль — «ты только посмотри, какая фантастика! Смотри, смотри — я несчастен, я влюблен, я умираю, я бессмертен, я тьма, я небо» — как дети играют, примеряя на себя человеческую жизнь. […] Закончить этот альбом стало моим личным крестовым походом: если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам.

Послушать альбом «Дом всех святых» группы «Аквариум» можно по ссылке.