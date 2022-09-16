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«Дом всех святых»: послушайте новый альбом «Аквариум» — 25-й «естественный» полноформатник группы Бориса Гребенщикова

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Группа «Аквариум» выпустила новый альбом «Дом всех святых». Пластинка стала 25-й полноформатной — или, как называет такие работы лидер коллектива Борис Гребенщиков, «естественной» — в дискографии группы.

Борис Гребенщиков

О работе над 25-м официальным альбомом группы «Аквариум»:

Поскольку пластинка готовится уже больше двух лет, то некоторые песни имеют по несколько десятков миксов, но нам важно добиться, чтобы это был «Аквариум» в чистом виде. Даже когда мы находимся в разных точках земного шара, работа идет виртуально, а в каждой песне будет кто-нибудь из дорогих гостей: наши замечательные грузинские друзья, группа «Мгзавреби»; король укулеле Джо Браун; отцы-создатели музыки рэгги Слай и Робби (Sly & Robbie); наш старый приятель, любимый гитарист Брайана Ино Лио Эбрамс (Leo Abrahams); шотландский волынщик Доктор Джарлат Хендерсон (Jarlath Henderson) — и это далеко не весь список. 

По словам самого Гребенщикова, «это не альбом загадочного буквообразования "БГ", это именно "Аквариум"». «Потому что "БГ" — это когда кричит душа, когда исповедь, когда бесконечная тьма, когда прощание. "Аквариум" — это когда мы часть друг друга; когда некому и не с кем расставаться, некому и не с кем прощаться», — приводит «Афиша Daily» слова музыканта.

Борис Гребенщиков

О том, каким получился альбом «Дом всех святых»:

«Аквариум» это то, что дает жизнь свету и тьме; то, что играет в драму жизни, с восторгом подмигивая друг другу сквозь человеческую вуаль — «ты только посмотри, какая фантастика! Смотри, смотри — я несчастен, я влюблен, я умираю, я бессмертен, я тьма, я небо» — как дети играют, примеряя на себя человеческую жизнь. […] Закончить этот альбом стало моим личным крестовым походом: если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам.

Послушать альбом «Дом всех святых» группы «Аквариум» можно по ссылке

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Борис Гребенщиков

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