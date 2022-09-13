Entergalactic — это история двух молодых художников, преодолевающих перипетии поисков любви в Нью-Йорке, основанная на одноименном альбоме рэпера Кида Кади. По сюжету, молодой музыкант Джабари — его озвучивает сам Кади — пытается найти любовь и добиться успеха в карьере. Когда Джабари начинает добиваться успеха в карьере, у него появляется возможность переехать в новую квартиру. Там он знакомится со своей новой соседкой-фотографом Мидоу (Джессика Уильямс).

Роли в мультсериале, помимо Кади и Уильямс, озвучили Тимоти Шаламе (Джимми), рэпер Ty Dolla Sign (Кай), Лора Харриер (Кармен), Ванесса Хадженс (Карина), Кристофер Эбботт (Рид), 070 Shake (Надя), Тейяна Тейлор (Джордан), рэпер и актер Джейден Смит (мистер Рейджер), Кит Дэвид (тренер по боксу), Артуро Кастро (Лен) и Маколей Калкин, который озвучил героя по имени Пэт.