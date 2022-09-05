Шнуров рассказал, что группировке «Ленинград» запретили выступать в Петербурге

Шнуров считает, что причиной такого запрета могли стать многочисленные песни, в которых музыкант пел о проблемах Петербурга и высмеивал руководство города. Как пишет «КП-Петербург» со слов фронтмена, он также высказался об отмене концертов других звезд.

«Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить», — выразился Шнуров.

Отмечается, что другие участники группировки были удивлены словам музыканта, но не стали оспаривать озвученное им недовольство. Новая солистка «Ленинграда» Ксения Руденко, известная под псевдонимом Зоя, ответила журналистам, что они «могут почитать новости, ведь в новостях не врут». Также в неизвестности по поводу запрета на выступления в Петербурге были и пресс-секретарь Сергея Шнурова, а PR-менеджер музыканта ответил, что «если Шнуров так сказал, значит, это так и есть».

В июне группировка «Ленинград» готовилась дать первое за 2,5 года стадионное выступление. Сергей Шнуров вместе с полным составом музыкантов должен был выйти на «Газпром Арену» перед матчем «Зенита» против «Спартака» за Суперкубок. Однако позже группировку убрали из программы.

Напомним, в сентябре Сергей Шнуров даст первый за почти три года стадионный концерт. Площадкой станут московские «Лужники», рассчитанные на более чем 60 тысяч зрителей.