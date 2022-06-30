Группировка «Ленинград» готовится дать первое за 2,5 года стадионное выступление. Сергей Шнуров вместе с полным составом музыкантов выйдет на «Газпром Арену» перед матчем «Зенита» против «Спартака» за Суперкубок.
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» — о стадионном выступлении группировки «Ленинград»:
Люся Чеботина и МакSим в прошлом — организаторы Суперкубка готовят мощнейшее сопровождение битвы «Зенита» и «Спартака»! Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки «Ленинград» в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал — газуем! Перед большим возвращением и сольником в «Лужниках» выступление на стадионе, где завершилась предыдущая глава «Ленинграда» и прошел аншлаговый завершающий концерт прощального тура, который тогда посетило 67 115 человек. Сколько будет на этот раз?
Если «Ленинград» прочно ассоциируется с Петербургом, то перед фанатами московского «Спартака» должен был выступить основатель группы «Ария» Валерий Кипелов. Однако он не сможет выйти на «Газпром Арену» из-за концерта в другом городе. «Некоторые время назад был разговор, чтобы выступить на стадионе, речь шла про 9 июля. Но в этот день мы выступаем в другом городе — в Курганской области, соответственно, на стадионе выступления не будет», — рассказал менеджер Кипелова Евгений Одинцов. Как отметил Конов, «"Спартак" не обидят, замену Кипелову нашли». Кто именно выступит вместо него, пока не раскрывается.
12 октября 2019 года музыкальная группировка «Ленинград» дала на «Газпром Арене» финальный концерт в рамках прощального тура. Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше.
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