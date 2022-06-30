Василий Конов Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» — о стадионном выступлении группировки «Ленинград»: Люся Чеботина и МакSим в прошлом — организаторы Суперкубка готовят мощнейшее сопровождение битвы «Зенита» и «Спартака»! Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки «Ленинград» в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал — газуем! Перед большим возвращением и сольником в «Лужниках» выступление на стадионе, где завершилась предыдущая глава «Ленинграда» и прошел аншлаговый завершающий концерт прощального тура, который тогда посетило 67 115 человек. Сколько будет на этот раз?

Если «Ленинград» прочно ассоциируется с Петербургом, то перед фанатами московского «Спартака» должен был выступить основатель группы «Ария» Валерий Кипелов. Однако он не сможет выйти на «Газпром Арену» из-за концерта в другом городе. «Некоторые время назад был разговор, чтобы выступить на стадионе, речь шла про 9 июля. Но в этот день мы выступаем в другом городе — в Курганской области, соответственно, на стадионе выступления не будет», — рассказал менеджер Кипелова Евгений Одинцов. Как отметил Конов, «"Спартак" не обидят, замену Кипелову нашли». Кто именно выступит вместо него, пока не раскрывается.