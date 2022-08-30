Группировка «Ленинград» даст первое за почти 3 года стадионное выступление

На сцену стадиона «Лужники» группировка «Ленинград» выйдет в менее многочисленном составе, чем в 2019 году — тогда на «Газпром Арене», рассчитанной на 60 тысяч зрителей, музыканты собрали 67 115 слушателей. Недостаток музыкантов компенсируют симфоническим оркестром, а женские партии будут петь Флорида Чантурия и Зоя. В программе обещают как классические «ленинградские» хиты, так и новые песни на злобу дня.

«Сергей всегда чувствовал момент, когда говорить, а когда молчать. Он всегда держал время за яйца, а в те моменты, когда отпускал, время начинало мычать что-то нечленораздельное. Сейчас живой голос Шнурова стал просто необходим! Во времена, когда любые вложения стали рискованными, остается тратиться только на собственное психическое здоровье и положительные впечатления», — говорят организаторы.

Выступление группировки «Ленинград» 10 сентября в «Лужниках» будет «единственным и эксклюзивным» — стадионник не предполагает возврата к регулярной концертной деятельности. «В 2019 году Сергей Шнуров заявил, что может вновь собрать группировку, когда почувствует, что в этом есть необходимость. Сейчас наступил именно такой момент!» — добавляют организаторы.

Напомним, в июне группировка «Ленинград» готовилась дать первое за 2,5 года стадионное выступление. Сергей Шнуров вместе с полным составом музыкантов должен был выйти на «Газпром Арену» перед матчем «Зенита» против «Спартака» за Суперкубок. Однако позже группировку убрали из программы.