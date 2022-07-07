СМИ: группировка «Ленинград» не будет выступать на Суперкубке

Причины замены Шнурова не уточняется. Также организаторы пока официально не объявили об исключении «Ленинграда» из лайн-апа. Однако на сайте матча больше нет информации о том, что выступление группировки состоится.

В это же время в официальном телеграм-канале Суперкубка появился анонс выступления группы «Би-2»: «Лева и Шура зажгут на церемонии закрытия. Какие песни вы бы хотели услышать?» — гласит последний пост. Однако упоминаний «Ленинграда» на канале нет.

Матч за Суперкубок пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. За награду сразятся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

Ранее стало известно, что группировка «Ленинград» готовилась дать первое за 2,5 года стадионное выступление. Сергей Шнуров вместе с полным составом музыкантов должен был выйти на «Газпром Арену» перед матчем «Зенита» против «Спартака» за Суперкубок.