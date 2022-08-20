Бритни Спирс и Элтон Джон выпустят совместную песню

Над синглом работал прошлогодний обладатель «Грэмми» Эндрю Уотт. Он также сотрудничал Джастином Бибером, Эдом Шираном, Дуа Липой и другими артистами.

Последний альбом Бритни выпустила в 2016 году. А «Hold Me Closer» должна стать первой работой после освобождении певицы из под опеки.

Прошлым летом певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекала ее жизнь под опекунством отца, которое продолжалось 13 лет. Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта.

Напомним, что летом девушка вышла замуж за своего личного тренера Сэма Асгари. Они познакомились в 2016 году во время съемок клипа певицы на песню Slumber Party и с тех пор не расставались.