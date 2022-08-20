18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустят совместную песню

Поделиться:

Исполнители Бритни Спирс и Элтон Джон анонсировали выпуск совместного трека под названием Hold Me Closer. Обложка новой песни появилась в социальных сетях певца. Премьера запланирована на 26 августа.

Print Screen/DimitraAsl YouTube

Над синглом работал прошлогодний обладатель «Грэмми» Эндрю Уотт. Он также сотрудничал Джастином Бибером, Эдом Шираном, Дуа Липой и другими артистами.

Последний альбом Бритни выпустила в 2016 году. А «Hold Me Closer» должна стать первой работой после освобождении певицы из под опеки.

Прошлым летом  певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекала ее жизнь под опекунством отца, которое продолжалось 13 лет. Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта.

 Напомним, что летом девушка вышла замуж за своего личного тренера Сэма Асгари. Они познакомились в 2016 году во время съемок клипа певицы на песню Slumber Party и с тех пор не расставались.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: