Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари

9 июня прошла самая скандальная свадьба 2022 года. Звезда 00-х Бритни Спирс и 28-ми летний Сэм Асгари провели небольшую церемонию бракосочетания в доме поп-певицы в Таузенд-Оукс, штат Калифорния. На торжество было приглашено около 100 гостей, среди которых немало знаменитостей. Перис Хилтон, Селена Гомес, дизайнер свадебного платья Донателла Версаче, Дрю Берримор, Мадонна и другие. Однако из родственников Бритни присутствовал лишь ее брат.

Для важного дня Спирс выбрала лаконичное белое платье и атласные туфли от бренда Versace. Образ завершили чокер, прозрачные короткие перчатки и бриллиантовые украшения. Певица выбрала простую прическу с локонами, какую носит на протяжении многих лет. А над макияжем работали сестры Шарлотта и София Тилбери. К алтарю невеста шла под песню Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love.

На свадебной вечеринке все танцевали и веселились под хиты поп-принцессы и даже сама певица исполнила один из своих хитов с лучшей подругой — Перис Хилтон. Не обошлось и без скандальных выходок невесты. Вместе с Мадонной девушка решила повторить легендарный поцелуй 2003 года, который произошел между ними на церемонии вручения премии Video Music Awards.