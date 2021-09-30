Бритни Спирс официально освободилась от опеки отца, который контролировал ее жизнь на протяжении 13 лет. Певица одержала победу в суде Лос-Анджелеса.
Kevin Winter/Getty Images
Как сообщает CNN, в среду, 29 сентября, судья Лос-Анджелеса отстранил отца Бритни Джейми Спирса от опекунства. Он больше не контролирует ее жизнь и финансовое состояние, оцениваемое в 60 миллионов долларов — некоторое время этим будет заниматься аудитор Джон Забел. Временным опекуном звезды назначен ее менеджер Джоди Монтгомери, как того и просила Бритни.
Сама Бритни участия в заседании не принимала, от ее лица выступал адвокат Мэтью Розенгарт. Он назвал Джейми Спирса жестоким и токсичным человеком. «Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни сегодня. Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца в роли опекуна», — рассказал адвокат.
Также Розенгарт обвинил Спирса-старшего в том, что тот поместил записывающее устройство в спальню своей дочери. «Он проинструктировал команду службы безопасности, оплаченную моим клиентом, разместить подслушивающее устройство в спальне Бритни», — отметил он.
Певица рассчитывает разработать план по полному прекращению ее опекунства в ближайшие 30-45 дней. Этот запрос будет рассмотрен судом 12 ноября. С победой Бритни поздравил ее жених Сэм Асшгари. «Она сделала это. Ее фанатов называют армией не без причины. Сила львицы!» — поделился он в своем Instagram.
Бритни Спирс находиласт под опекой своего отца с 2008 года — после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагало полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая на своем творчестве. Фанаты Спирс уже несколько лет строили теории о том, что певица находится под опекой против своей воли.
23 июня перед судом в Лос-Анджелесе певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекает ее жизнь под опекунством отца, которое продолжается уже 13 лет. 39-летняя Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта, считает опекунство «оскорбительным» и готова подать на свою семью в суд. После выступления Спирс на суде даже члены движения «Отряды Путина» потребовали освободить певицу от опекунства.
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