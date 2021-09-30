Как сообщает CNN, в среду, 29 сентября, судья Лос-Анджелеса отстранил отца Бритни Джейми Спирса от опекунства. Он больше не контролирует ее жизнь и финансовое состояние, оцениваемое в 60 миллионов долларов — некоторое время этим будет заниматься аудитор Джон Забел. Временным опекуном звезды назначен ее менеджер Джоди Монтгомери, как того и просила Бритни.

Сама Бритни участия в заседании не принимала, от ее лица выступал адвокат Мэтью Розенгарт. Он назвал Джейми Спирса жестоким и токсичным человеком. «Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни сегодня. Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца в роли опекуна», — рассказал адвокат.

Также Розенгарт обвинил Спирса-старшего в том, что тот поместил записывающее устройство в спальню своей дочери. «Он проинструктировал команду службы безопасности, оплаченную моим клиентом, разместить подслушивающее устройство в спальне Бритни», — отметил он.

Певица рассчитывает разработать план по полному прекращению ее опекунства в ближайшие 30-45 дней. Этот запрос будет рассмотрен судом 12 ноября. С победой Бритни поздравил ее жених Сэм Асшгари. «Она сделала это. Ее фанатов называют армией не без причины. Сила львицы!» — поделился он в своем Instagram.