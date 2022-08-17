Present Perfect Festival объявил открытый арт-колл на создание ключевой инсталляции фестиваля

«Для нас синергия раскрывается, как объединение разных видов искусства, синтез новых форм и усиление участников процесса за счет импульсов друг друга, а результатом является создание новой среды», — рассказал со-основатель фестиваля Present Perfect Дмитрий Агалаков.

В конкурсе приглашают поучаствовать художников, архитекторов, арт-групп, инженеров и медиа-артистов, работающих с разными практиками выразительных форм, которые готовы предложить концепцию центральной инсталляции для сцены Yard by Tinkoff. Она станет одной из четырех сцен фестиваля. На реализацию проекта выделят грант в размере 700 тысяч рублей.

Помимо технических требований проект инсталляции должен соответствовать художественной теме арт-колла — «Синергии». От авторов просят также отразить ценности Present Perfect Festival и Тинькофф:

взаимодействие

технологичность

индивидуальность

адаптивность

функциональность

Финалистов выберет жюри. Те, кто успешно реализует арт-проект, получат гонорар в размере 100 тысяч рублей. Кураторами и жюри арт-колла выступит столичная дизайн-команда Freak Fabrique, известная своими совместными проектами с PPF, фестивалями Outline, Epizode, Echowaves, Gamma и другими. Заявки будут принимать до 22 августа 2022 года. Полную информацию и условия участия можно посмотреть здесь.

Сам фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival пройдет в Петербурге со 2 по 4 сентября на территории K-30.

Напомним, в 2020 году Present Perfect Festival был отменен из-за коронавируса. Вместо него в пространстве К-30 на Васильевском острове прошел трехдневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice. В 2021 году Present Perfect Festival должен был пройти 23-25 июля, однако фестиваль вновь пришлось отменить из-за ограничений по коронавирусу. Приобретенные тогда билеты действительны на новые даты в 2022 году.