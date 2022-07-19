Кто выступит на Present Perfect Festival в 2022 году? Объявлена первая волна артистов

Present Perfect Festival-2022 объявил первую волну артистов. Диджей-сеты от главных представителей локальной электронной сцены, Roots United Live и «Артефакты» — рассказываем, кто выступит на фестивале в этом году.
В лайн-апе этого года сохранены два ключевых перформанса программного блока «Артефакты» — серии коллаборативных шоу, разработанных командой PPF совместно с артистами и представителями креативных индустрий. Премьера серии должна была состояться на фестивале в 2021 году, так и не проведенном из-за ограничений по коронавирусу.
Впервые будет показан лайв электронного продюсера Nocow в сопровождении танцевальной постановки авангардного хореографа Владимира Варнавы, перенесшего музыку резидента Roots United на язык тела. Второй «Артефакт» — живая премьера альбома «Yet Another Kito Jempere Album», записанного в 2020 году Kito Jempere Band в сотрудничестве с музыкантами всего мира. Некоторые из них также участвуют в AV-концерте, но в необычном формате.
Среди прочих хайлайтов PPF-2022 вторая итерация Roots United Live — студийного эксперимента DJ 1985, Shutta и El, впервые представленного живьем на титульной вечеринке Roots United в K-30 этим летом; ростовский брейкбит-прорыв Symbol с полноценным лайв-бэндом, а также концерт нашумевшего хаус-дуэта Lovanda.
Диджейские слоты традиционно займут сильнейшие представители локальной сцены: Simple Symmetry, b2b-сеты Abelle x Roma Ptashenko и Sofia Rodina x Shutta, спешл от передовой квир-техно формации Popoff Kitchen и многое другое.
Расписание выступлений по дням станет доступно после полного объявления программы.
Напомним, Present Perfect Festival возвращается спустя два года ограничений по коронавирусу в формате закрывающего пространство К-30 события. Вместо ранее анонсированных зарубежных артистов, которые не смогут выступить из-за нарушений в логистических цепочках, в лайн-апе появятся специальные программы и шоу от локальных хэдлайнеров.
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