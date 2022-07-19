Кто выступит на Present Perfect Festival в 2022 году? Объявлена первая волна артистов

В лайн-апе этого года сохранены два ключевых перформанса программного блока «Артефакты» — серии коллаборативных шоу, разработанных командой PPF совместно с артистами и представителями креативных индустрий. Премьера серии должна была состояться на фестивале в 2021 году, так и не проведенном из-за ограничений по коронавирусу.

Впервые будет показан лайв электронного продюсера Nocow в сопровождении танцевальной постановки авангардного хореографа Владимира Варнавы, перенесшего музыку резидента Roots United на язык тела. Второй «Артефакт» — живая премьера альбома «Yet Another Kito Jempere Album», записанного в 2020 году Kito Jempere Band в сотрудничестве с музыкантами всего мира. Некоторые из них также участвуют в AV-концерте, но в необычном формате.