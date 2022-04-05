На Моргенштерна снова завели дело за пропаганду наркотиков в клипах из-за татуировки

«В суд города Набережные Челны поступил административный протокол, составленный в отношении Алишера Моргенштерна 31 марта о пропаганде наркотиков», — сказал Жорин.

По его словам, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса. Сейчас дело передано судье, но пока оно не назначено к рассмотрению.

Факт совершения преступления подтвердили свидетели, а также результаты комплексной лингво-ботанической экспертизы. Так эксперты из Набережночелнинского государственного педагогического университета выявили, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на каннабис, пишет ТАСС.

Рэпера обвиняют по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Максимальное наказание — штраф до 30 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и предпринимателей, а также до 1,5 млн для юрлиц.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.