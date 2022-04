Кто такой Джон Батист — триумфатор Grammy, выигравший у Билли Айлиш, Джастина Бибера и Канье Уэста?

В каких номинациях Джон Батист победил на Grammy?

«Мы есть, мы есть, мы есть, мы золото, мы есть, мы есть, мы есть, мы избраны», — повторяет джазовый и соул-музыкант и гражданский активист Джон Батист вместе с детским хором в припеве «We are» — трека, давшего название всему альбому-триумфатору. Именно эту пластинку признали «золотом» и «избрали» на 64-й церемонии Grammy — первой, прошедшей с начала пандемии в полноценном формате.

Альбом «We are» в своей номинации обошел «Love For Sale» Тони Беннетта и Леди Гаги, «Justice» Джастина Бибера, «Planet Her» Doja Cat, «Back Of My Mind» H.E.R, «Happier Than Ever» недавней обладательницы «Оскара» Билли Айлиш, «Montero» Lil Nas X, «Sour» главной новой надежды поп-музыки Оливии Родриго, исповедальный «Evermore» Тейлор Свифт и даже самый громкий пиар 2021-го — «Donda» Канье Уэста, успевшего с момента его выхода сменить имя на Йе.

Среди других достижений Батиста на Grammy — статуэтки граммофонов за лучшее музыкальное видео (за «Freedom»), лучший саундтрек для визуальных медиа — за мультфильм «Душа» (вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом), за лучшее выступление стиля American roots и лучшую же песню American roots (обе за «Cry»). Но и количество номинаций — целых 11! — тоже впечатляет. Такого за последние годы не было ни у Бейонсе, ни Билли Айлиш, ни Кендрика Ламара.