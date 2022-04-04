Кто такой Джон Батист — триумфатор Grammy, выигравший у Билли Айлиш, Джастина Бибера и Канье Уэста?

Стали известны лауреаты 64-й премии Grammy. Абсолютным триумфатором с пятью наградами (из 11 номинаций!), в том числе за лучший альбом, стал Джон Батист. Рассказываем, чем известен музыкант, которым восхищается певица Мадонна, и какие его сочинения вы точно слышали, если не пропустили анимационную картину «Душа» Disney и Pixar.
В каких номинациях Джон Батист победил на Grammy?
«Мы есть, мы есть, мы есть, мы золото, мы есть, мы есть, мы есть, мы избраны», — повторяет джазовый и соул-музыкант и гражданский активист Джон Батист вместе с детским хором в припеве «We are» — трека, давшего название всему альбому-триумфатору. Именно эту пластинку признали «золотом» и «избрали» на 64-й церемонии Grammy — первой, прошедшей с начала пандемии в полноценном формате.
Альбом «We are» в своей номинации обошел «Love For Sale» Тони Беннетта и Леди Гаги, «Justice» Джастина Бибера, «Planet Her» Doja Cat, «Back Of My Mind» H.E.R, «Happier Than Ever» недавней обладательницы «Оскара» Билли Айлиш, «Montero» Lil Nas X, «Sour» главной новой надежды поп-музыки Оливии Родриго, исповедальный «Evermore» Тейлор Свифт и даже самый громкий пиар 2021-го — «Donda» Канье Уэста, успевшего с момента его выхода сменить имя на Йе.
Среди других достижений Батиста на Grammy — статуэтки граммофонов за лучшее музыкальное видео (за «Freedom»), лучший саундтрек для визуальных медиа — за мультфильм «Душа» (вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом), за лучшее выступление стиля American roots и лучшую же песню American roots (обе за «Cry»). Но и количество номинаций — целых 11! — тоже впечатляет. Такого за последние годы не было ни у Бейонсе, ни Билли Айлиш, ни Кендрика Ламара.
Кто такой Джон Батист?
Выходец из семьи джазовых музыкантов рос в штате Лузиана — Новый Орлеан и его культура были сразу в его генетическом коде. Не удивительно, что к 35 годам Джон Батист отлично владеет 12 инструментами, хотя его фаворит — фортепиано, сосредоточиться игре на котором ему когда-то посоветовала мама. А еще — он креативный директор Национального музея джаза в Гарлеме, совмещает это с должностью главного по музыке The Late Show Стивена Кольбера и успевает выступать со своим бэндом Stay Human.
Музыкант с лучезарной улыбкой в США записывался и участвовал в перфомансах Стиви Уандера (его он упоминает в треке «Show me the way» альбома «We are»), Принса, Вилли Нельсона, Ленни Кравица и Эда Ширана. Среди его поклонниц и Мадонна, которая считает его одним из самых талантливых людей современности. Но в США Батиста знают и благодаря его гражданской позиции. Когда в Америке начались протесты из-за гибели Джорджа Флойда, он активно участвовал в митингах — играл на них вместе со своим оркестром.
К 64-й премии Grammy Джон уже, кстати, стал и обладателем «Оскара». Правда, коллективного — за музыку к анимационной картине Disney и Pixar «Душа». Он отвечал за джазовые композиции и аранжировки для «реального мира» в фильме. Звукорядом фантазийного состояния «До жизни» занимались музыкальные соавторы Дэвида Финчера, участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс.
Почему важен альбом «We are»?
Для Джона Батиста «We are» — восьмой студийный альбом и первый его безапелляционный успех. Он посвящен среди прочих дедушке музыканта — участнику протестов рабочих в Мемфисе. Но вообще, по словам самого Батиста, это «кульминация его жизни к этому моменту». Поэтому в уже упомянутом заглавном треке «We are» он, например, спел вместе с участникам бэнда из его alma mater — католической Старшей школы святого Августина в Новом Орлеане.
В альбоме легко совмещаются джаз с соулом, хип-хопом, блюзом и R&B, поэтому Батист предлагает считать это «внежанровой музыкой». Где яркий площадный гимн (все тот же «We are») сочетается с читкой-перечислением, что и кому нравилось в детстве («Adulthood») или забавным заигрыванием с навязчивым рефреном из «Single Ladies» Бейонсе («Sing»). Это работа по-настоящему талантливого человека-оркестра. И если ворох наград вас все еще не убедил — просто послушайте пластинку «We are».
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