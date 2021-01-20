6 причин посмотреть мультфильм Pixar и Disney «Душа» от авторов «Вверх» и «Головоломки»

В четверг, 21 января, в кинопрокат в России выйдет анимационный фильм Pixar и Disney «Душа» — история поиска смысла в жизни и веры в себя. «Собака.ru» рассказывает, почему у картины есть все шансы стать победителем «Оскара» и ее непременно нужно увидеть.
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Сложный 2020-ый поменял схему кинопроката — возможно, уже навсегда. Потенциальный хит Pixar и Disney «Душа» в США вышел на платформе Disney+ в конце декабря прошлого года. В России релиз назначили почти месяц спустя, зато историю учителя музыки Джо, попавшего в мир «До жизни», так и не исполнив мечту сыграть со знамениты джаз-бэндом, можно увидеть, как она и задумывалась изначально: на большом экране.
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Режиссером фильма стал Пит Доктер — сценарист «ВАЛЛ-И» и обладатель «Оскара» за «Вверх» и «Головоломку». Ее традиции «Душа» в наибольшей степени и наследует: выдуманные миры с двумерными персонажами-кураторами Джерри, как будто вышедшими из «Флатляндии» и живописи Пикассо, тут сочетаются с правдоподобной 3D-версией Нью-Йорка, где все спешат и не смотрят под ноги.
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Идея сценария, по словам Доктера, пришла к нему 23 года назад, когда у него родился сын, и он задумался, есть ли у человека врожденная личность. Соавтором маститого режиссера выбрали Кемпа Пауэрса, который пришел в Pixar всего два года назад, но до этого уже успел написать успешную пьесу «Одна ночь в Майами», которую экранизировала актриса Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).
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У «Души» два эстетических референса: работы английского художника-карикатуриста Рональда Сирла и анимационный «101 далматинец» 1961 года. Как рассказывает супервайзер аниматоров Джуд Браунбилл, они учитывались при «удержании героев в ключевых позах, чтобы важные моменты считывались зрителем более четко». Среди консультантов картины также был Брэдфорд Янг — оператор «Прибытия» Дени Вильнева. Кроме того, кинематографисты советовались со специалистом по кошачьей пластике, чтобы правдоподобно изобразить повадки Мистера Муркиса (не будем спойлерить, каким образом в картине появится кот).
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Джазмена Джо Гарднера озвучил Джейми Фокс («Просто помиловать», «Проект Power»), получивший премии «Оскар» и «Золотой Глобус» за фильм «Рэй». Нерожденной душе Двадцать Два, наставником которой становится Джо, свой голос отдала актриса и сценаристка SNL Тина Фей.
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Джазовые композиции и аранжировки для «Души» создал номинант премии «Грэмми» Джон Батист — ему достался «реальный мир». В их записи принимал участие 95-летний ударник Рой Хэйнс, выступавший с Чарли Паркером и Луи Армстронгом, а среди консультантов были джазмены Хэнкок, Давид Диггс, Амир Томпсон (aka Questlove) и Терри Лин Кэррингтон. Звукорядом фантазийного мира «До жизни» занимались музыкальные соавторы Дэвида Финчера, участники Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс.
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