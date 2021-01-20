6 причин посмотреть мультфильм Pixar и Disney «Душа» от авторов «Вверх» и «Головоломки»

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Идея сценария, по словам Доктера, пришла к нему 23 года назад, когда у него родился сын, и он задумался, есть ли у человека врожденная личность. Соавтором маститого режиссера выбрали Кемпа Пауэрса, который пришел в Pixar всего два года назад, но до этого уже успел написать успешную пьесу «Одна ночь в Майами», которую экранизировала актриса Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).