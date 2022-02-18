СМИ: приставы арестовали автопарк Моргенштерна общей стоимостью порядка 60 млн рублей

Как пишет Telegram-канал «Жаба и гадюка», 17 февраля судебные приставы наложили ограничения на автопарк Моргенштерна общей стоимостью порядка 60 миллионов рублей. В частности, речь идет о спорткарах MCLAREN 600 LT и Porsche 911, а также еще нескольких «мерседесах».

Причиной ареста дорогостоящих авто, по данным канала, «формально стали неоплаченные штрафы ГИБДД всего на 9 тысяч рублей». «Причем, что удивительно, арест на имущество был наложен всего через 2 дня после возбуждения исполнительного производства», — говорится в сообщении.

Ни Моргенштерн, ни его представители пока не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее против Моргенштерна возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков. Эксперты нашли в клипах рэпера «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха». Из-за татуировки.

В конце 2021 года глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию.