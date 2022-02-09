Новое дело по факту «по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» против Моргенштерна возбудили полицейские в Набережных Челнах. Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, все дело в татуировке на груди Моргенштерна, по краям которой изображено растение, похожее на коноплю.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, для проведения экспертизы были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Эксперты нашли в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». Речь идет о видео на песни «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил «креатив» и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление», — заявил адвокат рэпера Сергей Жорин.