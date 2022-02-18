Канье против стримингов: альбом «Donda 2» выйдет только на плеерах Stem

Новый альбом Канье Уэста «Donda 2» выйдет только на его плеерах Stem. России в списке стран, куда можно заказать устройство, нет.
Отказаться от релиза «Donda 2» на стримингах Уэст решил для того, чтобы «освободить музыку от этой системы угнетения» — рэпер указывает на то, что «сегодня артисты получают только 12% от всей выручки, которую делает индустрия».
«Donda 2 будет доступна только на моей собственной платформе Stem Player. Его не будет у Apple, Amazon, Spotify или YouTube. Сегодня артисты получают только 12% от всех денег, которые делает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой системы угнетения. Пришло время взять контроль в свои руки и построить свою систему», — заявил Канье.
Заказать плеер Stem с функцией микшера, представленный к выходу альбома «Donda» в 2021 году, можно на специальном сайте, устройство обойдется в 200 долларов. Однако России в списке стран, куда доставят плеер, нет.
Альбом «Donda 2» должен выйти 22 февраля 2022 года. Продюсером пластинки выступил британец Future, работавший ранее с Дрейком, Снуп Доггом, Young Thung и Juice Wrld. Сколько треков войдут в грядущую пластинку, Йе не уточняет — промо-кампания связана с первой частью альбома «Donda» только образом горящего дома детства Уэста.
В конце августа 2021 года, после череды переносов и трех масштабных презентаций, Канье Уэст выпустил десятый сольный альбом «Donda». В ноябре и без того самый большой по продолжительности лонгплей стал еще больше — теперь пластинка длится более 2 часов и включает в себя 32 записи.
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