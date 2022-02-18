Канье против стримингов: альбом «Donda 2» выйдет только на плеерах Stem

Отказаться от релиза «Donda 2» на стримингах Уэст решил для того, чтобы «освободить музыку от этой системы угнетения» — рэпер указывает на то, что «сегодня артисты получают только 12% от всей выручки, которую делает индустрия».

«Donda 2 будет доступна только на моей собственной платформе Stem Player. Его не будет у Apple, Amazon, Spotify или YouTube. Сегодня артисты получают только 12% от всех денег, которые делает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой системы угнетения. Пришло время взять контроль в свои руки и построить свою систему», — заявил Канье.

Заказать плеер Stem с функцией микшера, представленный к выходу альбома «Donda» в 2021 году, можно на специальном сайте, устройство обойдется в 200 долларов. Однако России в списке стран, куда доставят плеер, нет.