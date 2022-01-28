Продюсером готовящегося к релизу альбома «Donda 2» выступил британец Future, работавший ранее с Дрейком, Снуп Доггом, Young Thung и Juice Wrld. Сколько треков войдут в грядущую пластинку, Йе не уточняет — промо-кампания связана с первой частью альбома «Donda» только образом горящего дома детства Уэста.

В конце августа, после череды переносов и трех масштабных презентаций, Канье Уэст выпустил десятый сольный альбом «Donda». В ноябре и без того самый большой по продолжительности лонгплей стал еще больше — теперь пластинка длится более 2 часов и включает в себя 32 записи.

Напомним, ранее стратегический помощник и советник Канье Уэста Амир Судан заявил о планах рэпера посетить Россию, чтобы провести в столице выступление хора Sunday Service и позвать на воскресную службу самого Владимира Путина. Однако позже пиар-агент музыканта Пьер Ружье опроверг заявление, назвав его «вымыслом этих русских людей». Также Йе грозит до полугода тюрьмы по делу о нанесении побоев молодому человеку в Лос-Анджелесе. Все эти скандалы вокруг рэпера не делают преданность фанатов к нему слабее: замглавы МИД России признался в любви к Канье Уэсту и предложил наложить на его музыку тексты Оксимирона. И это не шутка!