В Сети появился новый трек Моргенштерна об его отъезде из России

Из, предположительно, нового трека Моргенштерна «Домой»:

Видали, как я дал по *** [уехал]?

Через границу, по паспорту, прям в вагоне. (А че, так можно было что ли?)

Я просто сажусь на поезд —

Новость громче, чем камбэк Оксимирона.

Я нечаянно старый, сорри,

Скучаю по своим тачкам и ювелирке,

Но ниче не сияет ярче моей улыбки.

Гуляем по Дубаи с пакетом бабок наперевес:

Вы можете забрать мой business,

Но не заберете мой happiness [отсылка к названию двойного альбома «Million Dollar»].

Это неправильно?

Покажи мне, что правильно!

Покажи мне те правила,

Покажи мне, что правильно.

Это неправильно,

Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом].

*** [Потерял] рестик, но я не умру от голода.

Уехал из России, ведь там стало холодно.