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В Сети появился новый трек Моргенштерна об его отъезде из России

В Сети появился слитый трек Моргенштерна «Домой», в котором рэпер читает о своем отъезде из России. Официально о релизе он не объявлял. Сегодня рэпер впервые за долгое время появился в соцсетях, опубликовав пост в Instagram с комментарием: «Я на связи, сегодня скажу».

Из, предположительно, нового трека Моргенштерна «Домой»:

Видали, как я дал по *** [уехал]?

Через границу, по паспорту, прям в вагоне. (А че, так можно было что ли?)

Я просто сажусь на поезд —

Новость громче, чем камбэк Оксимирона.

Я нечаянно старый, сорри,

Скучаю по своим тачкам и ювелирке,

Но ниче не сияет ярче моей улыбки.

Гуляем по Дубаи с пакетом бабок наперевес:

Вы можете забрать мой business,

Но не заберете мой happiness [отсылка к названию двойного альбома «Million Dollar»].

Это неправильно?

Покажи мне, что правильно!

Покажи мне те правила,

Покажи мне, что правильно.

Это неправильно,

Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом].

*** [Потерял] рестик, но я не умру от голода.

Уехал из России, ведь там стало холодно.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.

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