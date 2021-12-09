В Сети появился новый трек Моргенштерна об его отъезде из России

В Сети появился слитый трек Моргенштерна «Домой», в котором рэпер читает о своем отъезде из России. Официально о релизе он не объявлял. Сегодня рэпер впервые за долгое время появился в соцсетях, опубликовав пост в Instagram с комментарием: «Я на связи, сегодня скажу».
Из, предположительно, нового трека Моргенштерна «Домой»:
Видали, как я дал по *** [уехал]?
Через границу, по паспорту, прям в вагоне. (А че, так можно было что ли?)
Я просто сажусь на поезд —
Новость громче, чем камбэк Оксимирона.
Я нечаянно старый, сорри,
Скучаю по своим тачкам и ювелирке,
Но ниче не сияет ярче моей улыбки.
Гуляем по Дубаи с пакетом бабок наперевес:
Вы можете забрать мой business,
Но не заберете мой happiness [отсылка к названию двойного альбома «Million Dollar»].
Это неправильно?
Покажи мне, что правильно!
Покажи мне те правила,
Покажи мне, что правильно.
Это неправильно,
Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом].
*** [Потерял] рестик, но я не умру от голода.
Уехал из России, ведь там стало холодно.
Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.
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