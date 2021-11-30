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Кому из рэперов не грозит судебное преследование за тексты? Небольшой список от депутата Госдумы

Хорошие новости для рэперов: не всем уготована судьба Моргенштерна. В Госдуме составили список музыкантов, которым пока не грозит судебное преследование за тесты. Правда, небольшой — всего из двух рэперов.

Shutterstock.com

Елена Драпенко

Зампред Комитета по культуре нижней палаты парламента, цитата по «Говорит Москва»:

У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков и поэтому, если там реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье. Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах. Они о другом пели. Поэтому, если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в информационное пространство публичное, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин.

Это объективная реальность, так как раньше законодательства такого не было, сейчас оно появилось, и надо его исполнять. Другое дело, что нужно смотреть степень виновности, но это уже вопрос судебных органов, которые будут принимать решение. Наказание прописано в законодательстве, оно должно быть соразмерно проступку.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета». На следующий день рэпер покинул Россию. Незадолго до этого, в конце октября, Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта.

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