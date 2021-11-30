Кому из рэперов не грозит судебное преследование за тексты? Небольшой список от депутата Госдумы

Зампред Комитета по культуре нижней палаты парламента, цитата по «Говорит Москва»:

У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков и поэтому, если там реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье. Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах. Они о другом пели. Поэтому, если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в информационное пространство публичное, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин.

Это объективная реальность, так как раньше законодательства такого не было, сейчас оно появилось, и надо его исполнять. Другое дело, что нужно смотреть степень виновности, но это уже вопрос судебных органов, которые будут принимать решение. Наказание прописано в законодательстве, оно должно быть соразмерно проступку.