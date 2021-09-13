Бритни Спирс обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари

Сэм Асгари — 27-летний уроженец Ирана, который переехал в США в возрасте 12 лет. Он является актером и персональным фитнес-тренером. Спирс и Асгари познакомились в 2016 году во время съемок клипа певицы на песню Slumber Party и с тех пор не расставались.

Для Бритни Спирс этот брак может стать третьим. В 2004 году она вышла за друга детства Джейсона Александра, их брак продлился 55 часов. В том же году Спирс стала женой танцора Кевина Федерлайна. У них родились двое детей. Спирс и Федерлайн развелись в 2006 году.