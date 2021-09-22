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Netflix показал тизер фильма «Бритни vs. Спирс» о борьбе певицы против опекунства

Стриминговый сервис Netflix показал тизер фильма Britney vs. Spears («Бритни против Спирс»). Лента расскажет историю борьбы певицы против опекунства, которая длится уже 13 лет.

«Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я раньше вам звонила. Звоню снова, потому что я хотела убедиться, что во время процесса освобождения от опекунства…», — тревожно говорит певица в войсе, который используется как тизер грядущего фильма.

Полноценный трейлер фильма «Бритни против Спирс» Netflix покажет уже сегодня, сама лента выйдет на стриминговом сервисе 28 сентября.

Kevin Winter/Getty Images

В 2008 году Спирс попала под опеку своего отца Джеймса Спирса после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагало полный контроль над жизнью и финансами певицы. Только спустя 13 лет, в июне 2021 года Спирс рассказала о том, что из-за опеки не может выйти замуж и родить детей.

Джеймс Спирс уже подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки, которая продолжается с 2008 года. «Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — заявила в ходатайстве адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.

В начале сентября певица обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари, с которым состоит в отношениях уже около пяти лет. Для Спирс этот брак может стать третьим. В 2004 году она вышла за друга детства Джейсона Александра, их брак продлился 55 часов, в том же году стала женой танцора Кевина Федерлайна. У них родились двое детей. 

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