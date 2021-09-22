Netflix показал тизер фильма «Бритни vs. Спирс» о борьбе певицы против опекунства

В 2008 году Спирс попала под опеку своего отца Джеймса Спирса после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагало полный контроль над жизнью и финансами певицы. Только спустя 13 лет, в июне 2021 года Спирс рассказала о том, что из-за опеки не может выйти замуж и родить детей.

Джеймс Спирс уже подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки, которая продолжается с 2008 года. «Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — заявила в ходатайстве адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.

В начале сентября певица обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари, с которым состоит в отношениях уже около пяти лет. Для Спирс этот брак может стать третьим. В 2004 году она вышла за друга детства Джейсона Александра, их брак продлился 55 часов, в том же году стала женой танцора Кевина Федерлайна. У них родились двое детей.