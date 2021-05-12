Концерт Моргенштерна в Петербурге отменили по просьбе родительских организаций. Организаторы заявляют, что из-за ограничений по коронавирусу

«Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Однако организаторы концерта заявляют, что он был не отменен, а перенесен — из-за действующих ограничений по коронавирусу. Все билеты действительны, их не надо сдавать или обменивать. Новая дата пока не утверждена, зато известна площадка — концерт пройдет в Музее стрит-арта.

«Проведение концерта такого мощного артиста, как Morgenshtern в формате сидячего партера было бы надругательством над творчеством Алишера и его публикой. Мы уверены, что концерт состоится в ближайшие недели, как только последние коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге будут, наконец, сняты! А любые заявления странных общественных организаций — банальная попытка паразитирования на чужой славе», — говорят организаторы.