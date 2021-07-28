Хабиб, Дзюба и Бузова: названы 50 самых успешных звезд России по версии Forbes

Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube. Доходы подсчитывались по общему объему гонорарных выплат, которые тот или иной человек получил с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021-го — и только за счет «эксплуатации своего таланта».

«Приведенные в рейтинге цифры — экспертная оценка, основанная на анализе данных, предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками, а также сведений о гастрольном графике артистов, призовом фонде турниров, рекламных контрактах и так далее. Сумма контрактов хоккеистов NHL использовалась для оценки за вычетом 10% отложенного платежа и 20% эскроу», — отмечают в Forbes.

Вот как выглядит первая десятка лидеров рейтинга в 2021 году:

Хабиб Нурмагомедов, смешанные единоборства. Доход: 12 млн долларов Алишер Моргенштерн, музыка. Доход: 7,4 млн долларов Ольга Бузова, телевидение. Доход: 3,3 млн долларов Тимати, музыка. Доход: 10,4 млн долларов Сергей Шнуров, музыка. Доход: 11 млн долларов Александр Овечкин, хоккей. Доход: 12,2 млн долларов Ксения Собчак, телевидение. Доход: 4,7 млн долларов Баста, музыка. Доход: 5,3 миллиона долларов Артем Дзюба, футбол. Доход: 5 миллионов долларов Полина Гагарина, музыка. Доход: 6 миллионов долларов

Напомним, в 2020 году Forbes составил рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса моложе 40 лет. Возглавил список также Хабиб Нурмагомедов — его доход за год составил 16,5 миллионов долларов. Кроме того, в рейтинг вошли футболист Артем Дзюба и рэпер Алишер Моргенштерн.