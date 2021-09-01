Русский китч и конопляный торт: рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу

Свадьба Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной прошла 31 августа в Москве. Рэпер с букетом из чупа-чупсов в руках пришел к дому Дилары и стал кричать, что любит ее. Уже тогда все было обставлено соответствии со всеми русскими свадебными традициями: растяжки со словом «Свадьба», мотивационные расклейки на стенах (надпись на одной из них: «"Ты мой ежик": Обласкай Дилару комплиментами»), рассыпанная мелочь на ступенях. По данным телеканала «Рен», не обошлось и без выкупа — подруги невесты устроили жениху конкурсы, которые тот выполнить не смог.

Показываем свадьбу глазами самого Моргенштерна: