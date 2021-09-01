Русский китч и конопляный торт: рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу

В последний день лета 23-летний рэпер Алишер Моргенштерн и 21-летняя блогер Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. В лучших традициях: с выкупом в подъезде, трешовыми конкурсами, белым конем и празднованием на теплоходе. Прочувствовав свадебные вайбы, мы сделали тонну скриншотов историй главных ее героев. Ух! Показываем и рассказываем подробно.
Свадьба Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной прошла 31 августа в Москве. Рэпер с букетом из чупа-чупсов в руках пришел к дому Дилары и стал кричать, что любит ее. Уже тогда все было обставлено соответствии со всеми русскими свадебными традициями: растяжки со словом «Свадьба», мотивационные расклейки на стенах (надпись на одной из них: «"Ты мой ежик": Обласкай Дилару комплиментами»), рассыпанная мелочь на ступенях. По данным телеканала «Рен», не обошлось и без выкупа — подруги невесты устроили жениху конкурсы, которые тот выполнить не смог.
Показываем свадьбу глазами самого Моргенштерна:
Регистрация брака состоялась в одном из московских загсов. Жених и невеста приехали туда на автомобиле Daewoo Nexia, на котором, по словам Дилары, Алишер «катал» ее еще в 2017 году. Закончив с официальной частью, молодожены отправились отмечать свое новое положение на теплоходе, декорированном в стиле «русский китч» с элементами ностальгии по 90-м: воздушные шарики в форме сердец, купидоны с подписью «Ад» (не пугаемся, это аббревиатура). В машине по пути Моргенштерн выступал в качестве диджея и с аукса ставил музыку — лично нас порадовал мэшап Аллы Пугачевой и 50 Сent.
Вот как запечатлела свадьбу Дилара Зинатуллина:
Вела праздник журналист и телеведущая Ксения Собчак (у нее был «офигенный лук дальней родственницы из Уфы»), приглашенным артистом выступил певец Артур Пирожков — он же комик Александр Ревва. До того, как он вышел на сцену, собравшихся развлекали голые танцоры в масках Пирожкова и с тарелкой «Муз-ТВ» между ног. Троллинг засчитываем: в начале лета на премии телеканала Моргенштерн устроил скандал из-за того, что победил в номинации «Лучший исполнитель» Ревва, а не он. Свадьба закончилась, как выразилась Собчак, «по-классике» — приходом полицейских, которые «устроили наркошмон и час (!) держали всех на корабле». «Бэк ту 90-е, настоящие!» — написала она.
Ксения Собчак задокументировала торжество так:
К свадьбе приготовили конопляный торт, вес которого, как утверждается, составил 666 килограммов, а высота — 166,6 сантиметра. Кондитер Марина Синицкая заверила, что он наркотического эффекта он не имел. На верхушке торта установили фигуру жениха в свадебном платье, который держит в руках невесту в мужском костюме. В жизни все так и было — когда уже стемнело, Моргенштерн и Дилара обменялись нарядами, и рэпер в свадебном платье прыгнул со стола на огромный торт.
Мы не можем остановиться! Вот еще немного фотографий со свадьбы Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной:
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