TAPENIGHT и МС Сенечка улыбаются новому дню и набирают друзьям в совместном треке «Хоуми»

О новом треке и МС Сенечке, специально для «Собака.ru»:

Наша новая совместная песня с MC Сенечкой пропитана магией дружбы. Мы не супер часто видимся, но каждая встреча закрепляет в моем ощущении, что Сеня мой духовный братик. Тому подтверждение наша новая композиция. Было очень круто, когда он заглянул ко мне в гости после фестиваля Stereoleto. Было еще круче, когда он приехал на съемки клипа в этот понедельник на несколько дней.

Мы зависали, снимались, гуляли, играли в бильярд, в баскетбол, ели пиццу, болтались по улицам между съемками — и все так непринужденно, будто знакомы годами… Класс!

Композиция транслирует луч света, который прицельно бьет в самую душу человека, ведь искренность не сыграешь… Это чувствуется с первых секунд песни. Надо признать, что песня была написана достаточно быстро. Это придало ей налет воздушности и легкости. Очень важно, что образ и атмосферу трека поддержал наш друг, дизайнер Азат GSMgarden — он очень тонко почувствовал настроение песни и спроецировал свои переживания в визуальную картину. Получилось потрясающе. Я уверен: это не последний совместный проект с Сеней.