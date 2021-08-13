TAPENIGHT и МС Сенечка улыбаются новому дню и набирают друзьям в совместном треке «Хоуми»

Пост-поп дуэт из Петербурга TAPENIGHT и МС Сенечка улыбаются новому дню и набирают друзьям в новом треке «Хоуми». Солнечный и летний, он призывает улыбаться новому дню и проводить его с друзьями — послушайте прямо сейчас, а еще лучше последуйте совету музыкантов.
Как признаются музыканты, «кажется, никто особо не ожидал подобного фита» — он появился благодаря тому, что «Димка [Батарин, фронтмен TAPENIGHT] и МС Сенечка оба жутко тащатся по Gorillaz и давненько хотели попробовать создать что-то совместно». Так, «просто зависая, общаясь о разных жизненных мотивах и немного джемя на инструментах» был написан трек «Хоуми», источником вдохновения для которого стал нео-соул, хип-хоп и R&B.
Димка Батарин
О новом треке и МС Сенечке, специально для «Собака.ru»:
Наша новая совместная песня с MC Сенечкой пропитана магией дружбы. Мы не супер часто видимся, но каждая встреча закрепляет в моем ощущении, что Сеня мой духовный братик. Тому подтверждение наша новая композиция. Было очень круто, когда он заглянул ко мне в гости после фестиваля Stereoleto. Было еще круче, когда он приехал на съемки клипа в этот понедельник на несколько дней.
Мы зависали, снимались, гуляли, играли в бильярд, в баскетбол, ели пиццу, болтались по улицам между съемками — и все так непринужденно, будто знакомы годами… Класс!
Композиция транслирует луч света, который прицельно бьет в самую душу человека, ведь искренность не сыграешь… Это чувствуется с первых секунд песни. Надо признать, что песня была написана достаточно быстро. Это придало ей налет воздушности и легкости. Очень важно, что образ и атмосферу трека поддержал наш друг, дизайнер Азат GSMgarden — он очень тонко почувствовал настроение песни и спроецировал свои переживания в визуальную картину. Получилось потрясающе. Я уверен: это не последний совместный проект с Сеней.
Напомним, экс-участник Super Collection Orchestra Димка Батарин и барабанщик Андрэ Манолли заявили о себе как о проекте TAPENIGHT в феврале 2020 года, выпустив сингл «Все орут». «Собака.ru» показывала премьеру клипа на трек — вдохновленный «Американским психопатом» Мэри Хэррона, образом Тайлера Дердена и фильмами Тарантино. В ноябре того же года музыканты дебютировали полноформатным альбом «Новый мир». Позднее они также отметились на новом альбоме ЛАУД «Красный закат».
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