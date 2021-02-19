ЛАУД выпустили новый альбом «Красный закат». На фитах Cream Soda, Thomas Mraz и петербуржцы TAPENIGHT

«Красный закат» — первая полноформатная пластинка трио ЛАУД, спродюсированная самими музыкантами. В нее вошли 10 треков, всего два их которых сольные — остальные записаны при участии Vacio, Cream Soda, GONE.Fludd, Thomas Mraz, Lovanda, Lurmish и петербургского пост-поп дуэта TAPENIGHT.

Песни на альбоме — о переменах, дружбе и эмоциях. При этом музыканты просят не забывать и про смысловую составляющую треков, потому что «после заката всегда наступает рассвет». ЛАУД с легкостью и в своей манере играют с настроениями и жанрами. На «Красном закате» участники трио сделали упор на вокал и выросли в самостоятельную музыкальную группу.

Послушать альбом ЛАУД «Красный закат» можно на всех цифровых площадках.

Напомним, в ноябре 2020 года музыканты пост-поп дуэта TAPENIGHT дебютный полноформатный альбом «Новый мир». Послушайте осколки эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны, в девяти треках от Димки Батарина и Андрэ Манолли.