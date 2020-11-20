Петербургский пост-поп дуэт TAPENIGHT выпустил дебютный альбом «Новый мир»

«Мы все очень разные... Настолько разные, что порой даже внутри день ото дня меняется состояние — от «пусть останется все во мне» до «хочу поделиться». «Новый мир» состоит из осколков эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны от положительной до отрицательной. Он о том, чем хочется поделиться сейчас», — говорит «Собака.ru» о дебютной полноформатной пластинке Батарин.