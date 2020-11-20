Петербургский пост-поп дуэт TAPENIGHT выпустил дебютный альбом «Новый мир»

Музыканты пост-поп дуэта TAPENIGHT дебютный полноформатный альбом «Новый мир». Осколки эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны, в девяти треках от Димки Батарина и Андрэ Манолли. Послушайте прямо сейчас!
«Мы все очень разные... Настолько разные, что порой даже внутри день ото дня меняется состояние — от «пусть останется все во мне» до «хочу поделиться». «Новый мир» состоит из осколков эмоций, которые стреляют световыми лучами в разные стороны от положительной до отрицательной. Он о том, чем хочется поделиться сейчас», — говорит «Собака.ru» о дебютной полноформатной пластинке Батарин.
Напомним, экс-участник Super Collection Orchestra Димка Батарин и барабанщик Андрэ Манолли заявили о себе как о проекте TAPENIGHT в феврале 2020 года, выпустив сингл «Все орут». «Собака.ru» показывала премьеру клипа на трек — вдохновленный «Американским психопатом» Мэри Хэррона, образом Тайлера Дердена и фильмами Тарантино.
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