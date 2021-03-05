Как эпатажная певица Альбина Сексова в 63 года стала кумиром поколения Z, потеснив Лану дель Рей в стримингах

Вы сложившийся, зрелый и яркий человек и артист. Расскажите коротко об основных этапах вашей творческой жизни: как вы стали художником и как пришли на сцену?

С детства я любила рисовать и знала, что стану художником или артисткой. Я собирала открытки с актерами и мечтала о карьере на сцене. Родители хотели, чтобы я занималась балетом, но втайне от них я поступила в художественную школу. Строгость и дисциплина балета меня не привлекали. Призналась я родителям, только когда понадобились деньги на акварельные краски и кисточки. После школы я поступила в училище Мухиной (художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. — Прим. ред.). Меня интересовали дизайн, проектирование и архитектура. Обучение нравилось, но в СССР свободы творчества в этих областях не было, все контролировалось строгими ГОСТами. Устав от академической системы, я ушла в свободные художники. Увлеклась графикой и живописью: рисовала портреты, вступила в «Товарищество свободных художников». Но пришлось вступить и в более официальный «Союз художников», чтобы получить мастерскую. В сложные экономические времена начала 1990-х я была одной из первых художников, вышедших на заработки на улицу, участвовала в легендарной тусовке живописцев у «Катькиного садика» на Невском. Все это время я вращалась в богеме. Многие герои моих портретов сегодня известные деятели культуры. Когда в начале 2010-х появились первые идеи образа «Альбины Сексовой», все это произрастало именно в андеграундных кругах и только сейчас вышло на поверхность, в мейнстрим.

У ваших песен сильная литературная основа. Кто ваши любимые писатели?

В свое время меня очень вдохновил Венедикт Ерофеев и его легендарная книга «Москва —Петушки». Читаю я много и совершенно разное. Например часто перечитываю Маркиза Де Сада, «Жюльетта» — одна из моих любимых книг, мне очень по душе смелость, исходящая от этой книги. Но не стоит думать, что я повернута на сексе, например, недавно я прочитала книгу Якова Гордина «Русский человек и Кавказ. Триста лет войны и мира». В целом мне нравится публицистика и исторические жанры. А еще большое впечатление на меня произвел роман Ирвина Уэлша «На игле» и его экранизация. А иногда могу просто перечитать Валентина Распутина, тянет на родное. Вообще люблю читать современных авторов. Слежу за творчеством моих подруг: поэтов Натальи Романовой и Беллы Гусаровой.