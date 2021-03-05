Как эпатажная певица Альбина Сексова в 63 года стала кумиром поколения Z, потеснив Лану дель Рей в стримингах

Звезда «параллельной эстрады», художница и острослов покоряет 20-летних — ее альбом «Королева Тик Тока» потеснил на стриминге Лану дель Рей. А завтра у Альбины Сексовой выходит новый EP «Киска», который она представит на концерте в «Ионотеке» 8 марта.
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На Альбине: юбка, колье и кроссовки Liu Jo, футболка Golizonshop, плащ Space Lock
Сексова была известна как звезда богемы и художница, рисовавшая шаржи у памятника Екатерине II на Невском (такой можно заказать для себя и сейчас в пабликах певицы). Десять лет назад героиня записала первый альбом «... (пенис) таджика» и стала звездой «параллельной эстрады». В прошлом году Альбина вступила в альянс с монстром актуального продакшена Александром Ионовым, подарившим нам взлет Гречки, «Ритуальных услуг» и поддержавшим еще целое поколение молодых инди-музыкантов. В итоге в 60+ Сексова стала звездой «Ионотеки», а ее состоящий только из хитов альбом «Королева Тик Тока» потеснил на стриминге Лану дель Рей.
Альбина остра на язык и уникальным образом видит в окружающей жизни новое и смешное, ее складные тексты пополнили золотой фонд мата на эстраде, как прежде «Сектор газа», Сергей Шнуров и Стас Барецкий. Оцените песни о бар-хоппинге, коронавирусе, домашнем насилии или примерьте на себя лозунг «где нет свободы — там нет любви» из самой популярной вещи певицы «Свобода и успех».
Вы сложившийся, зрелый и яркий человек и артист. Расскажите коротко об основных этапах вашей творческой жизни: как вы стали художником и как пришли на сцену?
С детства я любила рисовать и знала, что стану художником или артисткой. Я собирала открытки с актерами и мечтала о карьере на сцене. Родители хотели, чтобы я занималась балетом, но втайне от них я поступила в художественную школу. Строгость и дисциплина балета меня не привлекали. Призналась я родителям, только когда понадобились деньги на акварельные краски и кисточки. После школы я поступила в училище Мухиной (художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. — Прим. ред.). Меня интересовали дизайн, проектирование и архитектура. Обучение нравилось, но в СССР свободы творчества в этих областях не было, все контролировалось строгими ГОСТами. Устав от академической системы, я ушла в свободные художники. Увлеклась графикой и живописью: рисовала портреты, вступила в «Товарищество свободных художников». Но пришлось вступить и в более официальный «Союз художников», чтобы получить мастерскую. В сложные экономические времена начала 1990-х я была одной из первых художников, вышедших на заработки на улицу, участвовала в легендарной тусовке живописцев у «Катькиного садика» на Невском. Все это время я вращалась в богеме. Многие герои моих портретов сегодня известные деятели культуры. Когда в начале 2010-х появились первые идеи образа «Альбины Сексовой», все это произрастало именно в андеграундных кругах и только сейчас вышло на поверхность, в мейнстрим.
У ваших песен сильная литературная основа. Кто ваши любимые писатели?
В свое время меня очень вдохновил Венедикт Ерофеев и его легендарная книга «Москва —Петушки». Читаю я много и совершенно разное. Например часто перечитываю Маркиза Де Сада, «Жюльетта» — одна из моих любимых книг, мне очень по душе смелость, исходящая от этой книги. Но не стоит думать, что я повернута на сексе, например, недавно я прочитала книгу Якова Гордина «Русский человек и Кавказ. Триста лет войны и мира». В целом мне нравится публицистика и исторические жанры. А еще большое впечатление на меня произвел роман Ирвина Уэлша «На игле» и его экранизация. А иногда могу просто перечитать Валентина Распутина, тянет на родное. Вообще люблю читать современных авторов. Слежу за творчеством моих подруг: поэтов Натальи Романовой и Беллы Гусаровой.
Ваш музыкальный проект начался больше 10 лет назад. Как вы считаете, почему он по-настоящему выстрелил сейчас?
Тут помогла моя новая команда: продюсер Александр Ионов, звукоинженер Иван Грибоедов и актеры, создающие вместе со мной визуальную часть проекта. Я постоянно общаюсь с молодежью, с прогрессивными ребятами, они помогают быть в курсе всех трендов. Из маргинально-андеграундных мои песни превратились в более привлекательную музыку с элементами современных популярных стилей: хип-хопа и электро-попа.
Какую роль в вашем развитии сыграл Ионов. Как вы творите вместе?
В первую очередь Александр организовал четкий рабочий процесс без разболтанности и неразберихи, часто присущей тусовке музыкантов. Моя дискография появилась на всех сервисах через лейбл Ionoff Music, возник стабильный график выступлений, я получаю реальные гонорары за концерты и скачивания музыки. С Ионовым все четко. Также он сыграл большую роль в создании нового альбома — именно как продюсер он придумал и название и предложил дизайн обложки, плотно работал со звукоинженером и содействовал продвижению альбома. Работа над треками — это коллективное усилие всей моей команды. Альбом «Королева Тик Тока», побивший многочисленные рекорды в Apple Music, создавался в условиях пандемии и самоизоляции, дистанционно, что еще больше сплотило наш коллектив. Все начиналось с черновых записей моего вокала на диктофон. Затем все доводилось до ума в студии главного звукоинженера «Ионотеки» Ивана Грибоедова, которому принадлежит большинство креативных идей альбома. Стилистику и процесс создания альбома контролировал Александр Ионов. Мы часто созванивались и обсуждали все детали. В результате получился просто отличный альбом!
Ваша лирическая героиня настоящая гедонистка. А что доставляет сейчас наибольшее удовольствие вам?
Я искренне радуюсь возможности выходить на сцену и общаться с публикой. Настоящий подарок — контакт со слушателями. На сцене я получаю огромную дозу взрывной энергии, эдакий «адреналин». Мне часто приходят письма от людей, которые, например, лежат в больницах и пишут с благодарностью за те положительные эмоции и общую «бодрость духа», что исходят из моих песен. Такие положительные отзывы дорого стоят и делают меня счастливой, мотивируют работать дальше.
Текст: Дмитрий Первушин
Фото: Саша Чайка
Креативный продюсер: Лима Липа
Стиль: Джейн Сытенко
Ассистент стилиста: Ольга Савкова
Визаж и волосы: Оля Змеюка
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