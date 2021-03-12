В новом музыкальном видео группы Alinka на песню «15 лет» реальные люди из разных городов и стран (и даже со Шпицбергена!), с разными взглядами на русскую литературу, разной зарплатой, цветом кожи и отношению к провинциальным СМИ открыто заявляют о своем праве на розовый.

«Это документальная история Маши и Саши из Пскова, которые несмотря на суровый скобяной нрав носят розовые волосы и бороду. И кроме этого — это первый клип, который сняли герои клипа самостоятельно. Это их отклик на своего внутреннего подростка. Все они абсолютно разные, многие далеки от актерской профессии. Объединяет их розовый цвет», — рассказал «Собака.ru» Семен Серзин.

Напомним, в ноябре 2020 года в российский прокат вышел фильм «Человек из Подольска» — дебют актера и режиссера Семена Серзина в полном метре. Главные роли в картине исполнили Виктория Исакова, Владимир Майзингер и фронтмен группы OQJAV Вадик Королев (который не понимает, что происходит). В 2021 году Серзина можно будет увидеть в главной роли в экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», режиссером которой выступил Кирилл Серебренников.